La pandèmia augmenta l'obertura de gasolineres automàtiques un 13%

La pandèmia ha augmentat l'obertura de gasolineres automàtiques a València un 13% durant 2020 i suposen el 22% del total. D'aquesta manera, és la província amb més estacions d'aquest tipus en superar els 130 punts, segons l'últim Estudi Anual realitzat per l'Associació Nacional d'Estacions de Servici Automàtiques (Aesae), prenent dades del Geoportal del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Sobre aquest tema, el president d'Aesae, Manuel Jiménez Perona, ha explicat que "la pandèmia ha deixat palesa que les gasolineres automàtiques són necessàries, ara més que mai, en comptar amb un sistema automatitzat les 24 hores del dia que evita el contacte amb altres persones per a garantir el subministrament en tot el país, la qual cosa ens fa vaticinar que aniran a més.

En concret, aquest tipus de gasolineres supera ja els 220 punts de distribució a la Comunitat Valenciana i les tres províncies estan per damunt de la mitjana nacional (12%). En concret, Alacant i Castelló té la mateixa penetració d'aquest model, que és un 15%, mentre que València amb un 22%, aconsegueix el tercer percentatge més alt de la península.

El creixement registrat en línies generals en 2020 es deu en bona mesura a la progressiva supressió de barreres contràries a la lliure competència a la Comunitat Valenciana, en línia amb els requeriments de la Unió Europea i els pronunciaments de la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC), segons les mateixes fonts.

En concret, la supressió de la norma que obligava les gasolineres a comptar amb personal ha sigut crucial perquè les socis d'Aesae es decantaren per la Comunitat Valenciana en el seu pla d'expansió.

A més, l'acceptació del model per part dels conductors espanyols ha sigut un altre factor "fonamental" per a la consolidació del sector com a alternativa a les gasolineres tradicionals gràcies "al preu que ofereixen i la qualitat dels carburants", han assenyalat.

Perona assenyala que aquest creixement "es pot veure truncat per les noves traves que preparen algunes administracions locals"."Estem veient que les traves han deixat de posar-les les CCAA, per a passar a posar-les alguns consistoris, que únicament volen preservar l'oligopoli d'alguns empresaris, i que no hi haja un autèntic mercat lliure", afirma.

Aesae destaca que, segons l'OCU, aquest tipus d'instal·lacions arriba a estalviar a famílies i pimes fins el 320 euros anuals en combustible, "gràcies a la seua estructura de costos que és menor que les tradicionals".

A més, assenyalen que informes de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) mostren que la competència en el sector ajuda a baixar els preus uns 10 cèntims el preu del litre gràcies a la pressió competitiva que generen les gasolineres automàtiques.