La Covid revoluciona los laboratorios de microbiología: cómo adaptarse para hacer cien millones más de pruebas

¿Quién no se ha hecho un análisis de sangre? ¿O de orina? Una práctica tan habitual es muy desconocida para los ciudadanos, que conocen el proceso de extracción de la muestra y los posteriores resultados pero no los pasos intermedios: cómo se organiza, qué perfil de profesionales intervienen, cómo se tratan las muestras y las fases por las que pasan, así como su aportación al 'big data' a partir de la ingente cantidad de datos que se generan. Para acercar toda esa labor de los servicios de análisis clínicos a la población nace #EspíasDeLaboratorio. "El objetivo es transmitir el papel que juegan las tecnologías de diagnóstico in vitro (DIV) en la detección y abordaje de enfermedades con un gran impacto social, como ha sido y lo está siendo la lucha frente a la Covid. Estas técnicas son clave en la prevención, diagnóstico, pronóstico y control terapéutico, siendo un elemento clave del proceso de salud", argumentó Carlos Sisternas. "Es curioso que siendo un sector que interviene en más del 70% de las decisiones clínicas siga siendo tan poco conocido. Por DIV entendemos toda técnica utilizada para realizar una determinada prueba diagnóstica en un tubo de ensayo o, en general, en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo", explicó por su parte Barceló. El doctor Buño anotó que La Paz atiende una media de 3.000-3.500 pacientes al día, lo que supone unas 11.000-12.000 muestras diarias e hizo hincapié en una tecnificación cada vez mayor y en la diversidad de los equipos: "El perfil profesional es muy variado y hace que eso sea muy enriquecedor, poniendo en común áreas más tecnológicas con otras más relacionadas con la clínica". Desde el punto de vista de los pacientes, Lorenzo propuso que la comunicación de los resultados de esas analíticas se realice de forma que haga más visible esa realidad.