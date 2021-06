Reconeixen una indemnització de 132.000 euros per la mort d'una usuària d'una platja accessible a La Vila Joiosa

En la mateixa sentència d'apel·lació, el Tribunal ha confirmat la condemna d'aquests treballadors al pagament de sengles multes de 2.160 euros com a autors d'un delicte lleu d'homicidi per imprudència.

La Sala desestima així els recursos d'apel·lació interposats pels condemnats i per l'entitat per a la qual treballaven, Asociación Ayuda en Carretera DYA Elche, contra la sentència dictada al desembre de 2020 pel Jutjat d'Instrucció 2 de la Vila Joiosa, segons ha informat el TSJCV en un comunicat.

Una banyista va alertar als treballadors condemnats que hi havia un cos surant en l'aigua quan ells es trobaven a uns 50 metres de distància de la riba, "totalment aliens al que succeïa" a la víctima, segons s'arreplega en la resolució judicial.

L'Audiència considera inqüestionable que la morta era usuària del servici adjudicat per l'Ajuntament de la Vila Joiosa a la citada associació, doncs va arribar a la platja en una furgoneta contratada per la pròpia entitat.

Així mateix, la Sala descarta que la imprudència comesa pels empleats puga qualificar-se com a lleu, en lloc de menys greu, doncs ells eren els "encarregats de la seguretat en el bany dels usuaris".

Així ho estipulava el plec de condicions del contracte subscrit entre el Consistori i l'adjudicatària del servici, segons el qual el programa de platges accessibles estava orientat també a "persones de la tercera edat que presenten problemes de mobilitat o necessitat de supervisió i ajuda en el bany en la platja".

"L'existència d'aquesta obligació arreplegada contractualment els converteix en garants de la seguretat dels banyistes posats al seu càrrec, per la qual cosa aquesta incidència no pot ser titlada de mera distracció", precisa el Tribunal sobre els empleats.

D'altra banda, l'Audiència considera evident el "nexe causal entre l'actuació omisiva dels apel·lants i la mort" de la banyista, qui va morir "per asfíxia per submersió, és a dir, es va ofegar", cosa que "no haguera succeït de ser auxiliada a temps".

Així, el Tribunal únicament ha estimat els recursos d'apel·lació presentats pels fills de la morta per a incrementar la indemnització que ha d'abonar-los una companyia d'assegurances: des dels 103.483 euros reconeguts en primera instància pel jutjat fins als 132.607 euros.

La Sala ha acordat eixe augment perquè considera d'aplicació el barem per a accidents de trànsit corresponent a l'any de la sentència, 2020, i no el de l'any 2019, quan van ocórrer els fets.