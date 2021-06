Metrovalencia no aplicarà les retallades horàries d'estiu durant la primera quinzena de juliol

Els horaris d'estiu de Metrovalencia, que suposen una reducció de fins al 33% en l'oferta de trens (i per tant un empitjorament de les freqüències) no s'aplicaran enguany, per primera vegada, durant la primera quinzena de juliol. D'aquesta manera, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) estén fins al pròxim 16 de juliol els serveis habituals que es presten en les jornades laborables en les diferents línies de metro de la xarxa de Metrovalencia per a afavorir la mobilitat a València i la seua àrea metropolitana.

Aquesta decisió, ja apuntada pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, en una entrevista en 20minutos al començament del passat any, permet millorar fins a eixa data el servei respecte a 2020, ja que durant el mes de juliol d'eixe any es va mantindre l'horari habitual de les jornades laborables fins a les 15.00 hores, aproximadament.

El conseller España ha afirmat que, amb aquesta mesura, la Generalitat "està atenent una demanda molt sol·licitada pels usuaris i usuàries de Metrovalencia, duent a terme una millora important en els horaris del metro, durant les primeres setmanes de juliol". De fet, entitats com la Federació d'Associacions Veïnals de València porten anys reclamant millores de les freqüències a l'estiu, quan tradicionalment s'ha aplicat un horari diferent amb l'excusa que la fi de les classes universitàries i les vacances laborals fan caure la demanda.

Tal com ha explicat España, "les primeres setmanes de juliol són unes jornades en les quals tradicionalment es registra un major nombre de desplaçaments respecte a la resta del període estival, per la qual cosa és important mantindre el servei del transport públic a la seua màxima capacitat durant aquestes dates".

El conseller de Política Territorial, que ha mantingut una reunió amb la directora gerent d'FGV, Anaïs Menguzzato i amb la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez, per a conéixer els detalls dels serveis previstos en les pròximes setmanes, ha recalcat que des de la Generalitat "es treballa per a oferir un millor servei i una major comoditat a tots els viatgers i viatgeres de la xarxa de Metrovalencia a curt, mitjà i llarg termini" i ha posat com a exemple el Pla de Millora de Freqüències presentat per l'empresa pública, que impactarà de manera positiva i millorarà les freqüències en totes les línies de Metrovalencia.

Horari d'estiu i obres de soterrament en Empalme

A partir del 19 de juliol i durant el mes d'agost, l'horari de dilluns a dissabte serà com en estius anteriors i es mantindran com la resta de l'any els horaris de diumenges i festius. Segons apunten des d'FGV, s'ha triat aquesta quinzena per a donar principi a l'horari d'estiu per a fer-lo coincidir amb les obres de soterrament, que es duen a terme per part de la Generalitat, al costat de l'estació d'Empalme a Burjassot.

Aquestes obres, planificades per a l'estiu per a causar les menors molèsties entre usuaris i veïns de la localitat, interrompran la circulació ferroviària en el tram comprés entre les estacions d'Empalme i Burjassot de la línia 1 de Metrovalencia, que connecta Bétera amb Castelló.

Per a continuar donant servei als municipis de la Línia 1, FGV ha previst un servei alternatiu d'autobús que es prolongarà durant les setmanes següents i fins a la finalització de les obres previstes.

Tramvia

Pel que respecta al servei de tramvia, ja va iniciar al juny el seu horari d'estiu, que coincideix amb els laborables no lectius, en estar tancats els centres educatius i universitaris.

Els nous horaris es poden consultar en les estacions de la xarxa de Metrovalencia, en la pàgina web i en el telèfon gratuït d'informació i Atenció al Client 900 46 10 46, així com a través de xarxes socials @metrovalencia i facebook/metrovalencia.fgv.