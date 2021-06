Botànic, PP i Cs acorden els seus candidats al Consell de l'Audiovisual tres anys després

Aquests aspirants primer han de passar per la comissió de radiotelevisió de les Corts dilluns que ve, 5 de juliol, per a la seua validació al ple dels Corts del dimecres i dijous 7 i 8, l'últim de l'actual període de sessions abans de vacances, segons ha acordat la junta de síndics. Per a tirar avant requereixen d'una majoria de tres cinquenes parts de la càmera.

En concret, el PSPV ha optat per Dolors López Alarcón, qui va formar part del consell d'administració de l'extinta RTVV entre 1999 i 2011 i va formar part dels equips de treball de la Conselleria d'Educació (1984-2021) i del Ministeri d'Educació (2009-2011).

Compromís ha triat Àlvar Peris Blanes, doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València i coordinador de la seua plataforma digital, MediaUni, amb experiència en el camp de la comunicació política i l''infoentreteniment' televisiu.

UP ha acordat designar a Anna Gimeno, professora del màster d'Igualtat i Polítiques Públiques de la UV i actualment col·laboradora en mitjans de comunicació com À Punt o La Ser, amb més de 20 anys d'experiència com a periodista.

De l'oposició, el PP ha escollit a Manuel Alberola, amb experiència en la direcció d'Antena 3 Radio a Alacant i de COPE de Múrcia, i Ciutadans ha seleccionat a Carmen Carretón, doctora per la Universitat d'Alacant, professora del grau de Publicitat i vicepresidenta de l'Associació d'Investigadors en Relacions Públiques.

Per la seua banda, Vox rebutja que el consell audiovisual se'n vaja a votar en l'últim ple quan els candidats no han passat per la comissió i acusa el Botànic i a la resta de l'oposició de no comptar amb ells. "Evidentment, no ens han cridat perquè fem la nostra proposta, però venim plorats de casa", ha dit la seua síndica, Ana Vega.

En la roda de premsa després de la junta, la 'popular' Eva Ortiz ha sostingut que "hi haurà interés" en el govern d'impulsar el Consell de l'Audiovisual després de tres anys "incomplint la llei" i ha assegurat que el síndic del PSPV, Manolo Mata, va contactar amb el PP per a saber el seu candidat.

Entre el Botànic, Fran Ferri (Compromís) ha recordat que aquest òrgan estava previst en la reforma de l'Estatut d'Autonomia i "es va acabar de perfilar en 2018", celebrant que "per fi s'engegue" com venen reclamant des de l'inici de legislatura.

Estefania Blanes (UP) ha negat que hi haja presses o qualsevol "inconvenient" a fer-ho ara, a més de recalcar que "l'elecció s'ha fet quan s'ha considerat que s'estava en condicions d'engegar el Consell de l'Audiovisual" i recordar que l'elecció del president depèn de Presidència de la Generalitat.