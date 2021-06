València torna a licitar el carril bici de l'avinguda del Cid per a finalitzar-lo quatre anys després

El carril bici de l'avinguda del Cid, les obres del qual porten paralitzades des d'abril de 2017, quan la primera adjudicatària va abandonar el projecte inicial, arribarà finalment fins a la plaça d'Espanya. L'Ajuntament de València té previst aprovar en la Junta de Govern Local d'aquest divendres l'eixida a licitació d'aquest important eix ciclable, que serà bidireccional i tindrà unes dimensions de 2.350 metres de longitud i de 2,50 metres d'ample a cota de calçada. El pressupost inicial de l'actuació ascendeix a 927.398,46 euros (IVA inclòs) i el seu termini d'execució serà de cinc mesos.

Amb aquesta actuació, la Regidoria de Mobilitat Sostenible reprén les obres quatre anys després, en veure’s obligada a ordenar la rescissió del contracte per l'incompliment dels terminis d'execució.

Aquest carril bici, que té ja el seu primer tram realitzat entre l'avinguda Tres Creus i el carrer Santa Cruz de Tenerife, finalitzarà el seu recorregut per la via de servei d'aquesta avinguda en sentit cap al centre de la ciutat per a passar, a l'altura del carrer Totana, a la banda nord de la calçada fins a la plaça d'Espanya. En el seu recorregut per Sant Josep de Calassanç, San Francesc de Borja i Pintor Benedito, es deixaran dos carrils al trànsit rodat i un per al carril bus-taxi segregat. A més, a l'altura de la plaça Bisbe Amigó es realitzarà un nou pas de vianants paral·lel al carril bici que millorarà la mobilitat per als vianants al pas per aquesta illeta, apunten des de Mobilitat Sostenible.

El projecte permet, a la vegada, millorar la xarxa de transport públic de l'EMT i de taxi, amb la previsió de la segregació del seu carril de reserva des del carrer Sant Josep de Calassanç fins a la plaça d'Espanya (excepte un tram en Pintor Benedito que s'aprofitarà per a realitzar els encreuaments dels autobusos que es dirigisquen cap a la plaça de Sant Agustí).

La finalitat, com sempre, és millorar el benestar de la ciutadania, i en aquest cas es produeix en múltiples fronts", destaca el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. D'una banda, apunta, "ampliarà la llibertat de milers de persones de triar entre més maneres de moure's, podent optar per primera vegada la possibilitat de desplaçar-se de manera segura amb bicicleta o vehicles de mobilitat personal"; i, per un altre, "millorarà amb la protecció del carril bus la velocitat comercial de l'EMT, fent-la encara més atractiva i competitiva".

Com a resultat de totes dues accions, aquesta actuació "contribuirà a la reducció del trànsit motoritzat en una via altament congestionada com aquesta, en la qual estem obligats a reduir el trànsit, no sols pels compromisos signats per les diferents administracions en matèria mediambiental, sinó per la pròpia salut de les veïnes i veïns de la ciutat".

El projecte inclou també l'execució del tram de carril bici del carrer Sant Vicent Màrtir, fins ara inexistent entre el carrer Marvà i la plaça d'Espanya, millorant notablement la connexió de la Raiosa i Patraix amb la ronda interior i al revés.

Al seu torn, també està en fase d'informe dels serveis, prèvia a la seua aprovació, el projecte de carril bici del tram de l'avinguda del Cid comprés entre l'avinguda Tres Creus i Xirivella, apunten fonts de Mobilitat.