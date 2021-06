Borriana condemna que la bandera LGTBI que penjava de la façana del Mercat Municipal haja sigut arrancada

Des de l'executiu municipal han condemnat "activament qualsevol acte d'intolerància cap als elements que representen un símbol per a la comunitat LGTBI+" i han recordat que aquestes agressions són considerades "delictes d'odi".

L'equip de govern també ha agraït l'avís realitzat pel veïnat sobre els fets, i ha lamentat aquest tipus d'atacs "intolerables i inadmissibles dins de la nostra societat diversa", perquè "són homòfobs i d'odi cap al col·lectiu LGTBI+".

El govern local ha posat en coneixement de la Policia Local els fets, atés que hi ha un compromís actiu de les administracions públiques en l'eradicació d'aquest tipus d'agressions, apunta el consistori en un comunicat.

Per a l'Ajuntament, aquest tipus d'actes "demostren que encara queda molt per fer i molt camí per recórrer, i l'educació és la via per a açò". Segons han indicat, hui mateix tornaran a col·locar la bandera en el lloc on estava.