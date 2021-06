Kyle Massey, actor en 'That's so Raven', acusado de enviar contenido sexual a una menor

El actor Kyle Massey, conocido por interpretar a Cory Baxter en las series de Disney That's So Raven y Cory in the House, ha sido acusado en el estado de Washington por compartir contenido inapropiado con una menor de edad.

Una niña de 13 años demandó a Massey en 2019 por supuestamente enviar mensajes de texto explícitos, imágenes y videos a su teléfono. No obstante, el caso fue desmentido y el actor negó las acusaciones. "Ningún niño debería estar expuesto a materiales sexualmente explícitos y niego de manera inequívoca y categórica cualquier presunta mala conducta", añadía el actor en el comunicado.

A pesar de desmentirlo, el pasado 14 de junio se presentó otra demanda con las mismas acusaciones según confirma la revista PEOPLE. La demandante alega que conoció al actor juvenil de Disney en Universal Studios cuando ella tenía 4 años y mantuvo el contacto por su intención de dedicarse a una carrera en el entretenimiento.

En noviembre de 2018, la joven se acercó a Massey para la audición de un papel en un remake y el actor, de ahora 29 años, supuestamente envió a la niña contenido pornográfico , entre diciembre de ese año y enero de 2019, sabiendo que era menor de edad.

Massey aún no se ha pronunciado públicamente al respecto y, según confirman en PEOPLE, tampoco estuvo presente en su propia lectura de cargos del pasado lunes 28 de junio.