Tellado está "a disposición" de seguir como secretario xeral del PPdeG, aunque Feijóo "acertará decida lo que decida"

En todo caso, ha precisado que el de Os Peares "acertará decida lo que decida" sobre quiénes le acompañan en su equipo, implique o no finalmente su continuidad, que en el partido se da por hecha, igual que ha "acertado" en sus decisiones hasta el momento.

Así lo ha trasladado en una rueda en la que ha comparecido con la diputada Paula Prado, después de participar en un encuentro con jóvenes de Novas Xeracións con los que han abordado la proposición legislativa impulsada por los populares en la Cámara para reconocer en el marco normativo gallego de igualdad la violencia machista que se ejerce mediante las nuevas tecnologías.

Tellado, que suma el aval de dos mayorías absolutas en clave autonómica con él como secretario xeral (cargo que asumió en el año 2016), ha asegurado que no ha hablado con Feijóo sobre su continuidad, pero ha remarcado que está "a disposición" del partido y de su presidente para lo que considere oportuno.

No en vano, ha subrayado que es el presidente de la Xunta y único candidato popular en el cónclave que se celebrará en julio en Pontevedra, el que tiene "la competencia exclusivísima" para proponer los nombres que le ayudarán a dirigir la formación en los próximos años.

CÚPULA "PLURAL Y DIVERSA"

Y a su modo de ver, al margen de las cuestiones ideológicas, el congreso debe centrarse "en los equipos, no en las individualidades", con el fin de conformar una cúpula "plural y diversa".

Tellado también ha confesado que "no es sencillo" ser secretario general del PPdeG, si no que se trata de una responsabilidad que exige "dedicación, compromiso e ilusión". Para el cargo se han de tener en cuenta, a su modo de ver, una serie de factores, que no implican únicamente el éxito electoral que, al menos en clave autonómica, se ha ratificado en los últimos comicios.

RENOVACIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL

Fiel a su tradición de medir los tiempos y no informar de sus decisiones hasta el último momento, aunque en el partido se da por hecho que Tellado seguirá al frente de la secretaría xeral, si se repite el esquema de cónclaves anteriores la propuesta de organigrama podría no conocerse de forma oficial hasta la propia cita congresual de los días 16 y 17 de julio.

El foco en la renovación estaría en el segundo nivel y las vicesecretarías, en las que Feijóo podría aprovechar para dar visibilidad a perfiles jóvenes en el partido. En las quinielas figuran nombres como el del presidente de la gestora local en Santiago, Borja Verea, o de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, así como el de otros participantes en las ponencias que se han redactado para el congreso.

Fuentes del partido consultadas por Europa Press inciden en que Feijóo podría aprovechar este segundo nivel para impulsar una renovación en la media de edad de la dirección e incluir a más mujeres.

El nuevo comité de dirección popular, precisamente de acuerdo con la propuesta para los nuevos estatutos, será más reducida y de él saldrán los presidentes locales de las ciudades.

Hay un puesto que se mantiene en el organigrama y que ahora mismo está vacante, la vicepresidencia del partido, que en su día ocupó José Manuel Barreiro, pero cualquier propuesta para este cargo podría leerse en clave sucesoria y, de acuerdo con sus antecedentes, Feijóo es enemigo de anticipar este tipo de lecturas.