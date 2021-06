Suben a 587 los contagios en Cataluña por brotes relacionados con viajes de fin de curso a Mallorca, Menorca y Tenerife

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 587 casos positivos de coronavirus relacionados con los brotes producidos en viajes de fin de curso a distintas islas, concretamente a Mallorca, Menorca y Tenerife. Esta cifra supone un aumento de 234 casos en 24 horas, ya que el martes los positivos registrados fueron 353.

La secretaria de Salud Pública de la comunidad, Carmen Cabezas, ha detallado este miércoles en rueda de prensa que se han detectado 238 casos, con 542 contactos, vinculados a viajes a Mallorca; 311 casos, con 2.831 contactos, relacionados con Menorca -el brote más numeroso-, y 38 casos, con 317 contactos, asociados a viajes a Tenerife.

"Son brotes complejos que han afectado a más de una comunidad autónoma y que requieren una acción muy importante de los sistemas de vigilancia epidemiológica", ha señalado Cabezas, y ha concretado que este servicio ha realizado 12.164 llamadas desde el sábado -5.860 sólo ayer-. Además, se han programado 2.160 pruebas PCR y se han dado 590 bajas relacionadas con estos brotes.

Nuevo protocolo de actuación

La secretaria de Salud Pública también ha explicado este miércoles que se ha actualizado el procedimiento de actuación frente a casos de coronavirus con cuatro novedades.

En primer lugar, Cabezas ha señalado que la variante Delta del virus -que la semana que viene podría ser ya la mayoritaria en Cataluña- presenta una sintomatología "un poco distinta" y más parecida a un resfriado común. Así, se han incluido síntomas como rinorrea, estornudos, congestión nasal y dolor de cabeza como posibles indicios orientativos de esta variante. "Si tenemos estos síntomas, podemos sospechar que tenemos Covid", ha dicho la secretaria.

La segunda novedad es que las personas vacunadas con pauta completa no tendrán que hacer cuarentena en caso de contacto estrecho, aunque sí se recomienda hacer una PCR el día 0 y el día 7 tras la exposición al virus.

En tercer lugar, Cabezas ha explicado que no se recomienda la realización de test serológicos para el diagnóstico ni tras la vacunación. "La vacuna es muy efectiva y no es necesario comprobarla, igual que no comprobamos cuando ponemos una vacuna triple vírica o del tétanos", ha dicho. Por último, se recomienda la vacunación contra la Covid-19 en personas embarazadas.

Pasaporte Covid

La secretaria también ha señalado que la Conselleria de Salud de Cataluña ha emitido ya 1.044.384 certificados Covid de la Unión Europea -conocidos como 'pasaporte Covid'-, el mecanismo para facilitar la circulación por la UE durante la pandemia y que se pondrá en marcha el 1 de julio.

Hace unas semanas, Cabezas ya detalló el funcionamiento de este documento e indicó que, en realidad, son tres: uno para acreditar el estado vacunal, otro que muestra que la persona se ha hecho una prueba en la que indica que no tiene la enfermedad activa y un tercero que señala que se ha recuperado de la Covid.

En Cataluña, se han emitido ya 1.012.188 certificados de vacunación, 30.239 de recuperación y 1.967 de pruebas. Respecto al certificado relativo a la vacunación, la secretaria ha anunciado que ya funciona la posibilidad de acreditar la pauta completa para aquéllos que ya han pasado la enfermedad y tienen una dosis.

Respecto al certificado de prueba diagnóstica, la vigencia de los resultados de una PCR es de 72 horas y de 48 en el caso de un test de antígenos. Y, en cuanto al certificado de recuperación, para acreditar que una persona se ha recuperado de la enfermedad, es necesario que ésta haya sido confirmada con una PCR y que haga más de 10 días y menos de 180 desde su diagnóstico.