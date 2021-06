Hande Erçel, de 'Love is in the air', cuenta el motivo por el que sus tres perros tienen nombres en español

La actriz de Love is in the air, Hande Erçel guarda un especial vínculo con España, hasta tal punto de haber puesto nombre en español a sus tres compañeros perrunos.

Animales que sus seguidores han podido conocer por redes sociales, pero que hasta ahora no se sabía el origen de los nombres de Noche, Niebla y Azul. Ahora la actriz lo ha desvelado durante una entrevista para la edición turca de InStyle.

"Elegí las palabras que me gustaban porque quería aprender sus nombres en español", ha comentado la actriz. Un acercamiento al idioma que no es reciente tal y como expresó en otra entrevista en exclusiva con Divinity: "Durante el confinamiento estuve dando clases, pero no estoy segura de que sea suficiente para hablarlo con fluidez".

Pero aparte de aprender idioma, también quiere visitar el país: "Estuve en Barcelona en un concierto de Beyoncé, pero apenas tuve tiempo para hacer turismo"

"Visitar Ibiza es una prioridad, aunque también me gustaría conocer otras ciudades españolas", ha afirmado la actriz.

La actriz ha asegurado en la entrevista con InStyle que siempre ha tenido animales desde pequeña, y los casos de sus tres perros son muy especiales para ella: "Todos se hicieron amigos míos, son perros diferentes y extraordinariamente inteligentes, los quiero mucho".