Ariana Grande regala dos millones de dólares en terapia a sus seguidores

Ariana Grande siempre se ha mostrado comprensiva y, a su vez, preocupada porque las nuevas generaciones, de las que ella es un referente a sus 28 años, tengan cada vez más problemas de salud mental. Pero una cosa es hacer declaraciones o publicar contenido que ayude a afrontar a quienes sufran esta clase de enfermedades y otra dar dos millones de dólares a tus fans para terapia. Ella es de ambas.

La artista, después de convertir la fotografía de su boda en el post de Instagram con más likes de la historia en el que aparecen personas con 25 millones de me gusta (el primero, con 55 millones, es la mítica foto de un huevo, la primera imagen de la cuenta @world_record_egg), no se ha andado con chiquitas y va a regalar lo que serían 1.683.000 euros para pagarle las sesiones psicológicas a los seguidores que lo necesiten.

Todo empezó con un post de Ariana en el que anunciaba: "¡Estoy encantada de trabajar con Better Help [una plataforma para acceder de forma sencilla a terapia] para regalaros un millón de dólares en terapia totalmente gratuita!". Porque, eso sí, reconocía a continuación que "la terapia no debería ser para unos pocos privilegiados"

"[Debería ser] algo a lo que todo el mundo tenga acceso, y me doy cuenta de que esto no soluciona el problema a largo plazo. La verdad es que quería hacer esto de todos modos con la esperanza de que os inspire a sumergiros en ella, para que no os sintáis mal pidiendo ayuda y para que, con suerte, eliminéis cualquier tipo de prejuicio sobre vosotros mismos al ir a terapia", continuaba la cantante.

"Espero que aprovechéis esta oportunidad y vayáis a [la web donde se puede solicitar el dinero] betterhelp.com/ariana para que os asignen un terapeuta licenciado durante un mes de forma gratuita. Ojalá esto sea un punto de partida útil y seáis capaces de construir un espacio en vuestras vidas para esto y luego continuéis con ella", añadía.

"Curarse no es un camino recto ni fácil, pero vosotros os merecéis el esfuerzo y el tiempo, lo prometo", decía, antes de dar las gracias a Better Help y asegurar que no podía esperar "a colaborar más juntos". Y bueno, dicho y hecho, porque apenas seis horas más tarde doblaban la apuesta.

"¡Gracias, fans de Ariana Grande!", ha asegurado la compañía en su siguiente publicación, "estamos encantados de ver a tantos y tantas de vosotros y vosotras dando este paso por el bien de su salud mental. Junto con Ariana, hemos decidido duplicar la cantidad de terapia que regalamos". Por ahora la autora de éxitos como 7rings o thank u, next no ha compartido la publicación y no ha tenido tanta repercusión, pero en cuanto lo haga puede que tenga que volver a duplicarla.