Alerta en Valencia: 20 de los 121 ingresados por covid son menores

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha alertado de que 20 de las 121 personas ingresadas por coronavirus en la Comunitat Valenciana son menores, y ha remarcado que el virus está atacando en estos momentos a la población no vacunada, los jóvenes.

Así lo ha indicado Puig en una entrevista en La Hora de la 1 de RTVE, donde ha aseverado que el Gobierno valenciano está "preocupado" por la evolución de la pandemia, después de que la Comunitat Valenciana haya entrado en riesgo medio por primera vez en cuatro meses.

Si bien es cierto que la prevalencia de la enferemdad no se está trasladando al sistema sanitario (apenas están ocupadas en torno al 1% de las camas covid), ha incidido en que el mensaje "no puede ser que hemos superado la pandemia, porque no la hemos superado".

Así, ha apuntado a varios factores, como el fin del estado de alarma, la apertura progresiva y la mayor movilidad y contactos sociales asociada al verano, como responsables de este aumento.

En este sentido, ha recordado que la Comunitat Valenciana mantiene la recomendación de utilizar la mascarilla al aire libre en exteriores, excepto en espacios naturales y playas, y ha remarcado que "la mascarilla ha salvado muchas vidas".

Preguntado sobre el joven de 18 años de Elche que se encuentra ingresado en la UCI, Puig no tiene constancia de su estado desde hace unas horas, pero ayer "evolucionaba favorablemente". Así, ha recordado que a los jóvenes, pese a que es "muchísimo menos letal que en mayores", esta enfermedad les afecta.