Cvirus.- Puig alerta que 20 dels 121 ingressats a la Comunitat Valenciana són menors

Així ho ha indicat Puig en una entrevista en La 1 de TVE que arreplega Europa Press, on ha asseverat que el Govern valencià està "preocupat" per l'evolució de la pandèmia, després que la Comunitat Valenciana haja entrat en risc mitjà per primera vegada en quatre mesos.

Si bé és cert que la prevalença de la malaltia no s'està traslladant al sistema sanitari (estan ocupades al voltant de l'1% dels llits Covid), ha incidit que el missatge "no pot ser que hem superat la pandèmia, perquè no ho hem fet".

Així, ha apuntat a diversos factors, com la fi de l'estat d'alarma, l'obertura progressiva i la major mobilitat i contactes socials associada a l'estiu, com a responsables de l'augment.

En aquest sentit, ha recordat que la Comunitat Valenciana manté la recomanació d'utilitzar la mascareta a l'aire lliure en exteriors, excepte en espais naturals i platges, i ha remarcat que aquest element "ha salvat moltes vides".

Preguntat sobre el jove de 18 anys d'Elx que es troba ingressaten UCI, Puig no té constància del seu estat des de fa unes hores, però ahir "evolucionava favorablement". Així, ha recordat que als joves, malgrat que és "moltíssim menys letal que en majors", la malaltia els afecta.