Kim Kardashian, fichada por la delegación de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio

Ahora mismo, Kim Kardashian se encuentra en Roma. Está en la capital italiana de vacaciones y ha aprovechado su estancia para visitar, entre otras cosas, el Vaticano (acompañada de Kate Moss y de la hija de esta, Lili Grace) o el Coliseo. Pero todo ello ha quedado eclipsado por el anuncio que ha realizado con respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Porque la más famosa de las Kardashian estará, a su manera, representando a los Estados Unidos en la cita japonesa de este verano. Y todo, claro, gracias a su imperio empresarial, nadie vaya a pensar que la celebrity se ha ganado un puesto en salto con pértiga o tiro con arco.

Su marca Skims, la misma que comenzó su andadura como una firma que se dedicaba a realizar fajas, será la encargada de vestir a los participantes estadounidenses en Tokio 2020: ha sido elegida como proveedora oficial de ropa interior y de pijamas por la delegación de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio así como para los Juegos Paralímpicos.

Eso sí, el uniforme oficial del país norteamericano seguirá, como estaba previsto, corriendo a cargo del diseñador Ralph Lauren, lo que no quita que a Kimberly le haga especial ilusión esta colaboración dado que ella creció "admirando la fuerza y la energía de los deportistas olímpicos desde el banquillo", dado que Caitlyn Jenner, el marido de su madre, llegó a colgarse la medalla de oro en la prueba del decatlón de Montreal 1976.

La propia empresaria y socialité lo ha explicado en su Instagram antes sus 232 millones de seguidores. "Desde que tenía 10 años, mi padrastro me contó todos los detalles de los Juegos Olímpicos. Cuando veía a los atletas competir, comprendía la dedicación y el honor que suponía formar parte de las Olimpiadas", ha comenzado, si bien es cierto que la palabra "olimpiada" no se refiere a los juegos per se, sino al período de cuatro años entre cada edición de unos Juegos Olímpicos.

"Viajé con mi padrastro y mi familia a multitud de ciudades para las pruebas olímpicas, para las Olimpiadas y para las competiciones de atletismo de Caitlyn Jenner, y en cada parada compraba una camiseta olímpica como recuerdo", ha rememorado.

"Cuando recibí la llamada invitando a Skims a formar parte del equipo USA, se cerró el círculo de todos aquellos momentos que pasé admirando la fuerza y la energía de los atletas desde el banquillo. Tengo el honor de anunciar que Skims está diseñando la ropa interior, los pijamas y la ropa para el día a día oficiales del equipo de Estados Unidos para los atletas este año en Tokio", ha asegurado.

Asimismo, Kim ha explicado que "las mismas piezas estarán disponibles en una colección cápsula" en la web de la compañía, donde se podrán adquirir desde sujetadores o camisetas interiores a calzoncillos, calcetines y leotardos. Sus creaciones, en las que aparecen bien visibles la bandera de Estados Unidos, el logo del equipo y los anillos olímpicos), han sido anunciadas con deportistas como la futbolista Alex Morgan, la jugadora de baloncesto A'ja Wilson, la atleta paralímpica Scout Bassett, la nadadora Haley Anderson y la corredora Dalilah Muhammad.