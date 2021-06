Con motivo de su 46.º cumpleaños y del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, Asier Etxeandia se abrió en canal este martes con sus seguidores de Instagram. El actor compartió una aplaudida publicación en la que se sinceró sobre su vida, agradeciendo el apoyo recibido por parte de sus seres queridos.

El intérprete publicó una instantánea en la que aparece posando con una persona disfrazada de oso, a la que se refiere como "un mastodonte". Asimismo, también lo denomina "oso amoroso" y lo compara con los miedos y la ansiedad que le han persiguido en las distintas etapas de su vida.

"Aún tengo un mastodonte detrás, a veces con forma de oso amoroso pero siempre ocupando un espacio mayor del que debería, aún así me siento orgulloso de como he lidiado con él toda mi vida, mis sueños, mi lucha, mi sexualidad, mi obsesión por trabajar en lo que quiero, mi hambre de justicia, mi personalidad de altavoz, mi chulería, mi conducta adictiva y traumatizada, mi eterna insatisfacción y mi necesidad de compañía", rezan las primeras líneas.

El artista considera que determinadas situaciones y sentimientos lo han convertido en "alguien incomodo e insoportable para los demás". "Por eso también estoy orgulloso de l@s que me rodean y me cuidan, de mi familia, de la de sangre y de la de pasión, de las que entienden mi trabajo y lo consumen y de quien me ayuda a hacerlo posible", añade.

"Os doy las gracias, de verdad, con el corazón en la mano. Gracias por cuidarme y aguantarme, siento orgullo de mi gente y mi vida, de lo que me he comido y de lo que me queda por comer, feliz orgullo. Con todo mi amor", se lee al final de la publicación, la cual firmó como "San Marikon".

En el post, Etxeandia también agradeció el cariño a su pareja, el productor Josel Huertas. "Te amo", le escribió, recibiendo casi 10.000 'me gusta' y comentarios como "feliz y ardiente vida" o "enhorabuena por ser como eres".