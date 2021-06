De las carreras, a los teatros: el 'Gran Hotel de las Reinas' llevará el arte Drag por salas de toda España

La plasticidad, excentricidad, danza, interpretación, humor, espontaneidad, improvisación... el arte Drag ha dado el gran pelotazo con el concurso Drag Race, en Atresplayer, y ahora lo hará en vivo y en directo con el espectáculo Gran Hotel de las Reinas, en el que participan las primeras figuras de este ámbito.

Durante este verano y gran parte de otoño el arte Drag inundará los teatros de España gracias a Gran Hotel de las Reinas, un show de variedades presentado por Supremme Deluxe, presentadora también de Drag Race, y que actuará como maestra de ceremonias de este hotel plagado de estrellas.

Atresmedia y Locamente han unido fuerzas para producir este espectáculo que recorrerá España durante los próximos meses. Pablo López, director general de Atresmedia Eventos, señala que el objetivo principal de este show es que "el espectador se olvide de todo, que venga a divertirse, a ver mucho glamour y canalleo". Asimismo, apunta que es una función "para todo tipo de públicos".

Gran Hotel de las Reinas es un espectáculo de variedades donde cabe el baile, el humor, la música en directo, los lypsinc, looks "espectaculares", la provocación, las sorpresas y la participación del público. "Un espectáculo donde celebrar la diversidad y que será pionero en ofrecer un show totalmente protagonizado por drag queens de primer nivel en los principales teatros de nuestro país", indica Ferrán Poca, fundador de Locamente.

Conducido por Supremme De Luxe como "directora" del Hotel, cuenta también con la participación de Paca la Piraña como recepcionista del hotel, y con las drags "más actuales": Arantxa Castilla-La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena.

"Nos hemos basado en un hotel porque es un escenario en el que puede pasar de todo. Huéspedes famosos, que tengan secretos, que escondan cosas, que existan rumores... Es un lugar muy divertido y ha sido un lujo contar con todo este pedazo de elenco que tenemos", incide Poca.

Por su parte, Supremme agradece la oportunidad que le han brindado los creadores de este show: "Después de tanto tiempo, por fin puedo volver a las tablas, con un espectáculo tan maravilloso como este y con personas a las que quiero, eso me hace enormemente feliz", cuenta a Efe antes de agregar que esta función "va a encantar a todo el mundo gracias a la cantidad de diversión y sorpresas que tiene".

A pesar de que al principio Paca la Piraña no quería participar en este evento, confiesa que se ha animado al ver cómo iba a ser. "No me veía yo actuando con chicas tan jóvenes, flaquitas, que tienen gana de triunfar y pensé que mi momento ha pasado. Pero me convencieron y aquí estamos con muchas ganas de que el público vea este proyecto", agrega.

El espectáculo comenzará su andadura el próximo 29 de julio en el Starlite de Marbella y, tras su presentación oficial, en el auditorio de Torremolinos el 31 de julio tendrá su primera función, que se prolongará hasta finales de agosto. Tras esta aterrizará en septiembre en el teatro Coliseum de Barcelona (3, 4, 5, 10, 11 y 12) y en teatro Olimpia de Valencia los días 30 de septiembre, 1,2 y 3 de octubre.

Del 7 de octubre al 31 de noviembre estará en el Espacio Delicias de Madrid, para posteriormente viajar al auditorio de Vigo (5 y 6 noviembre) y terminar su periplo en el teatro de Las Palmas (25, 26 y 27 de noviembre). A partir de este jueves al medio día se podrán comprar sus entradas a través de su página web.