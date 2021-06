Troben a Alacant una plantació de 130 plantes de marihuana després d'acudir a solucionar una fuita d'aigua

En la intervenció s'ha detingut un home de 24 anys com a presumpte propietari, acusat d'un delicte de tràfic de drogues, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Els fets van ocórrer la vesprada del 23 de juny, a les 17.20 hores, quan un veí va alertar la central de Policia Local d'una important fuita d'aigua a l'interior d'una vivenda. Immediatament, una patrulla es va desplaçar a la vivenda i es va entrevistar amb el denunciant, qui els va explicar que portaven diversos dies amb una fuita d'aigua del pis on no vivia ningú.

En eixe moment, la Policia va comprovar que la filtració provenia d'una vivenda que es trobava tancada, per la qual cosa van sol·licitar la presència dels bombers per a poder accedir.

Així mateix, els efectius van aconseguir accedir a l'immoble amb el vehicle escala amb l'objectiu de detindre la fuita i actuar en el tall d'aigua. Va ser aleshores quan van localitzar una plantació 'indoor' amb 130 plantes al costat d'un equip d'aire condicionat i diversos focus.

Després de controlar l'eixida de l'aigua i inspeccionar l'habitatge juntament amb la instal·lació elèctrica per a assegurar que no existia risc, els agents van accedir també a l'immoble per a custodiar la plantació. Va ser aleshores quan es va personar al domicili un jove, qui va manifestar als agents que vivia en eixa vivenda i va reconéixer ser l'amo de la plantació de marihuana.

Per aquests fets va ser detingut per un presumpte delicte de tràfic de drogues i va ser traslladat a dependències policials. Els agents de van confiscar la plantació i van precintar i van custodiar la vivenda fins que es va fer càrrec el Cos de Policia Nacional.