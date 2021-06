El dispositivo especial de verano de Policía Local se centrará este año en las pedanías

Este plan especial, que comienza este jueves, 1 de julio, y se extenderá hasta el 31 de agosto, busca "prestar un servicio público de seguridad que garantice un municipio seguro y un vecino protegido, basado en los principios de prevención y cercanía mediante el servicio de la Policía Local que, próxima al ciudadano, actúa de forma proactiva e innovadora", ha explicado Lorca.

Así, los objetivos de este dispositivo son generar seguridad ciudadana, fomentar políticas preventivas, establecer canales de relación con el ciudadano, facilitar la convivencia vecinal y adecuar el servicio policial a la realidad.

Para diseñar este plan se van a mantener contactos permanentes con los Presidentes de las Juntas de Distrito y de las Juntas Municipales para conocer cuáles son sus expectativas y necesidades específicas durante esta época, para intentar adaptar estos dispositivos a tales demandas.

Así, se han establecido unos Puntos de Visibilidad, situados en lugares muy transitados distribuidos por toda la ciudad y en las pedanías, donde permanecerán los policías de servicio durante cortos periodos de tiempo (entre 20 y 30 minutos), para poder atender los requerimientos de los ciudadanos.

Estos lugares serán, entre otros, plaza de Belluga, plaza de la Cruz, plaza Apóstoles, plaza Fuensanta, plaza de Santo Domingo, plaza de Romea, plaza Circular, Gran Vía Escultor Salzillo y Gran Vía Alfonso X el Sabio, en el casco urbano y en las principales plazas y calles de las distintas pedanías.

20 PATRULLAS EN PEDANÍAS

Dentro de este Plan Murcia Segura, destaca el dispositivo específico que se desarrollará en pedanías y cuyo objetivo es minimizar los riesgos de sufrir actos delictivos como robos, daños, u ocupación indebida, entre otros, aprovechando el éxodo vacacional.

Conformarán este dispositivo diariamente un total de 53 agentes que prestarán servicio uniformado y de paisano para incrementar su efectividad.

Utilizarán 15 vehículos policiales (12 turismos y 3 furgonetas) y 2 vehículos K (camuflados).

Se realizará en horario de tarde y noche, adecuándolo a las distintas zonas de servicio y días de la semana, intensificándolo viernes y sábados, lo que precisará de unas 2.000 horas de trabajo cada mes.

En base a la información obtenida de los contactos con los Presidentes de la Juntas Vecinales, con asociaciones de vecinos y de comerciantes, a diario se establecerán los lugares seleccionados para prestar esta vigilancia especial en las pedanías del municipio, llevando a efecto tres tipos de servicios.

Uno de ellos consistirá en controles estáticos, en los que preferentemente se realizará identificación de personas sospechosas, control de vehículos y registro, en su caso, comprobación de antecedentes y denuncia de las infracciones observadas.

También se llevarán a cabo vigilancias a pie en las zonas asignadas, procurando la mayor y mejor visibilidad de las unidades policiales en zonas de afluencia de personas con el fin de atender con prontitud los requerimientos de los vecinos.

Finalmente, también se desarrollarán patrullajes móviles, atendiendo a recorridos intensivos de las zonas asignadas, especial atención a zonas residenciales, comerciales, industriales y colegios, identificación de vehículos y personas sospechosas y actuaciones urgentes en casos de alarmas activadas, robos, incendios o cualquier otra incidencia que pueda generar daños a los moradores, las viviendas o los establecimientos.

Las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano se situarán en lugares de máxima confluencia de personas.

El objetivo último del plan, es ofrecer la mayor presencia en la calle que garantice un tiempo mínimo de respuesta, desplegar unidades en lugares y momentos de gran afluencia de público, zonas de ocio y jardines, primando el patrullaje a pie, incrementar la señalización de la presencia de las Oficinas de Atención al Ciudadano (O.A.C.) y facilitar la localización de los policías en horario nocturno con luces azules fijas en vehículos y el uso de chalecos reflectantes los policías que patrullen a pie.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Asimismo, la Concejalía de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana considera conveniente hacer una llamada de atención a fin de colaborar con las Fuerzas de Seguridad para dificultar la acción de los delincuentes.

Entre otras recomendaciones, aconseja comprobar que todas las posibles entradas de la casa quedan perfectamente cerradas, incluyendo las ventanas que dan a patios. "No conviene dejar señales visibles que hagan pensar que su vivienda está desocupada; encargue a algún vecino la recogida de la correspondencia de su buzón", añade.

"Si quiere dejar un juego de llaves de reserva no lo haga en sitios estratégicos; déjelas a alguien de su confianza", tal y como recomienda el Ayuntamiento, que aconseja no comentar la ausencia con personas desconocidas ni dejar notas indicando cuando piensa volver.

Asimismo, recuerda que existen diferentes entidades de crédito que durante sus vacaciones pueden hacerse cargo de sus objetos de valor. "No los deje nunca en casa, ni tampoco dinero", según el Consistorio, que precisa que conviene dejar a un vecino de confianza su dirección y un teléfono de contacto durante su estancia fuera de casa.

Igualmente, destaca que existe la posibilidad de instalar un reloj programable que encienda y apague la luz, la radio o la televisión de su vivienda, en diferentes horarios, simulando su estancia en el domicilio.

"Haga un inventario de sus efectos personales, indicando marca, tipo y número de fabricación, y procure marcar sus objetos de valor. Así dificultará la circulación y venta de los objetos en caso de ser robados, facilitará el trabajo de la Policía y podrán serle devueltos si se recuperan", según las mismas fuentes.

"No abra la puerta a personas desconocidas y menos aún si dicen que van a otro piso; utilice la mirilla y la cadena de seguridad", explica el Ayuntamiento, que insta a desconfiar de servicios técnicos que no se hayan solicitado, así como exigir siempre una acreditación o intente confirmarlo con la entidad correspondiente.

"Si notase cualquier ruido o cosa extraña no intente comprobar sus sospechas: llame inmediatamente a su Policía (Local, Cuerpo Nacional o Guardia Civil)", añade.

En relación con los desplazamientos, aconseja revisar el vehículo antes de iniciar un viaje largo; no comenzar el viaje si no se ha descansado suficientemente; y, durante el viaje, hacer al menos una parada cada dos horas.

"Recuerde que el alcohol 'no casa' con la gasolina; no viaje después de una comida copiosa; respete la señalización e indicaciones de los agentes de tráfico; no olvide la documentación personal y la del vehículo; y en los desplazamientos cortos, una vez llegado a su destino, no baje la guardia", destaca.

Para concluir, recomienda usar el cinturón de seguridad y el casco, en su caso. "Guarde la distancia con los vehículos que le precedan; no fije una hora para llegar a su destino; y mantenga a los niños pequeños en los asientos posteriores", concluye.