Puig afirma que el referèndum d'autodeterminació "no cap en la Constitució" però "hi ha altres maneres de plebiscitar"

Així ho ha indicat Puig en una entrevista en TVE que arreplega Europa Press, on ha defès que el Govern segueix una línia "d'acord i de retrobament basat en l'Estat de dret i en la Constitució", i que el referèndum que proposen els partits independentistes "no cap" en la Carta Magna.

El president ha argumentat Govern d'Espanya està apostant pels indults "amb risc polític però amb coratge per obrir espais de retrobament", mentre que ha criticat que la dreta en aquest país "està anant a pitjor".

Així mateix, ha criticat el PP pel seu "bloqueig a les institucions de l'Estat" i ha asseverat que, amb el PP de Fraga, seria "impossible" que la dreta abordara així aquestes qüestions.

Per a Puig, el "clima que necessita aquest país" per a la recuperació política ha d'"estar basat en la serenitat, no permanentment en posicions" oposades. De fet, ha criticat les "mentides i permanents fake news del PP" que "no tenen res a veure amb la realitat".

"L'AVANÇ ÉS LA TROBADA"

Preguntat sobre la mesa de negociació entre Govern i Generalitat de Catalunya, Puig ha indicat que l'"avanç en si mateix és la trobada", i que el Govern estiga en "posició de desbloqueig", així com que s'entre en "una nova dinàmica, una nova atmosfera i un nou clima".

Si bé hi ha "posicions molt diferenciades davant aquesta situació", Puig ha defès que "hi ha qui aposta amb risc polític però amb coratge per a obrir espais de retrobament", mentre uns altres "aposten per derrocar constantment els ponts" i "intentar que no hi haja conciliació".

Per açò, ha instat a abandonar "l'estat de confort dels extrems, la crispació, la discussió permanent i la confrontació" sense "intentar empatizar o entendre mínimament posicions contràries".

Així, no veu els indults com una "solució en si mateixa", ni tampoc creu que vagen dirigits la classe política, sinó que és un missatge a la societat catalana que "vol retrobar-se" ja que "ha patit una convulsió gran aquesta dècada".

Enfront d'açò, ha demanat "delicadesa i generositat més enllà del curt termini" que "a voltes ens porta a carrerons sense eixida". En el conflicte català, per tant, veu un "gran desafiament", però "cal parlar, comunicar i entendre els qui estan en contra". De fet, ha considerat que "les grans qüestions d'Espanya s'han resolt per la via del diàleg: primer la Constitució i després la lluita contra el terrorisme".