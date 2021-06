El presidente remarca ante Cs que las prioridades del Principado para el verano pasan por controlar la pandemia

En ese sentido, Barbón ha señalado los daños para el sector turístico que están suponiendo determinados "rebrotes muy duros" en otras comunidades autónomas, reiterando su llamamiento a "la prudencia".

"Controlar la pandemia es el mejor camino para reactivar la economía", ha dicho respondiendo a una pregunta de la formación naranja sobre cuáles son las prioridades de su Gobierno de cara a la campaña de verano y para el futuro inmediato de Asturias.

El presidente ha incidido, asimismo, en que se van a agilizar todas las ayudas pendientes, se va a trabajar para impulsar la gestión publico-privada de los fondos europeos, y se empezará a negociar este verano un nuevo acuerdo de concertación social para que se plasme en los presupuestos de 2022, animando también a Ciudadanos a ser una "oposición útil" y pactar las cuentas del próximo año.

Por su parte, Susana Fernández ha señalado que Asturias va a "morir de éxito" porque "uno de los pocos motores que funcionan en Asturias, que es el turismo, no está recibiendo ni la suficiente planificación ni apoyo" por parte del Gobierno autonómico.

La portavoz de Ciudadanos ha reclamando al presidente más colaboración con los ayuntamientos asturianos. Igualmente, Fernández ha insistido en que los concejos siguen esperando el fondo de cooperación local, que son "8,2 millones que les vendrían muy bien para afrontar la campaña de verano".

La diputada también ha reclamado una nueva ley de régimen local que se adapte a las circunstancias actuales económicas y sociales de Asturias, ofreciendo la colaboración de Ciudadanos para su redacción.

Además, la parlamentaria ha aprovechado para criticar que mientras que el Gobierno es "incapaz" de reconducir la "declinante" situación de la comunidad, especialmente en sectores como la industria, pretenda iniciar en septiembre la reforma del Estatuto para "poder imponer la cooficialidad del bable", reiterando su propuesta de realizar una "consulta legal" a la ciudadanía para "comprobar" si hay "una demanda social".

Susana Fernández ha reprochado que se acusara a su formación de "odiar a Asturias" por no querer "una cooficialidad impuesta". "Estamos orgullosos de ser y de sentirnos asturianos", ha aseverado, recriminando que haya "policías de la asturianía" que se dedican a "expedir carnés de patriota".

Al respecto, Adrián Barbón ha lamentado que la portavoz de Ciudadanos utilizase el turno de preguntas al presidente para responder a críticas de "otro grupo parlamentario". "Me parece poco serio", ha apuntillado, lamentando que pudiera parecer que se le atribuyen a él algunas de esas declaraciones sobre la formación naranja. "No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho", ha pedido el presidente autonómico.