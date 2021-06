Barbón a Podemos: La brecha salarial en Asturias es uno de los grandes retos de este gobierno feminista

Barbón respondió así en el pleno de la Junta General a una pregunta de la formación morada sobre qué medidas va a tomar el gobierno autonómico "para reducir la brecha salarial en Asturias, actualmente la mayor del Estado".

El presidente reconoció que el Principado registra "unos malos datos", apuntando no se produce tanto por diferencia salarial en el "mismo puesto", sino principalmente por la "masculinización" de determinados sectores con mejores condiciones laborales produciendo "desajustes" en el salario medio de la comunidad.

Adrián Barbón ha asegurado que la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres es "un objetivo de legislatura", incidiendo en que durante 2019 se redujo esa brecha en cinco puntos "auque no es suficiente" y ha reiterado el compromiso de su Ejecutivo para pasar esa "página negra".

Para Daniel Ripa no puede justificarse la brecha salarial por el peso de la actividad industrial en la economía asturiana, como si eso no estuviera ligado a décadas de trabajos de cuidados "invisibilizados". Asimismo, sostiene que esa estructura económica no justifica una brecha salarial de más de 7.000 euros anuales en los salarios medios entre mujeres y hombres.

El portavoz de Podemos, que ha remarcado que la pandemia ha agravado la situación, reclama potenciar la inspección para terminar con la desigualdad en el mercado de trabajo, así como reforzar las políticas públicas de cuidados y medidas de fomento de la conciliación y la corresponsabilidad.

Por su parte, Barbón ha recordado que el Principado ha reforzado el Instituto Asturiano de la Mujer y ha destacado, como positivo, el avance del salario medio de una asturiana hasta equipararlo al salario medio de una española. "No es suficiente", ha señalado, resaltando que se ha empezado a trabajar con perspectiva de género en la negociación de la concertación social y se ha elaborado el Plan estratégico de Igualdad, que movilizará 13 millones de euros para "lograr la igualdad real y efectiva" entre mujeres y hombres.

Con todo, el presidente ha asegurado que el Ejecutivo seguirá trabajando en una combinación de medidas de ámbito educativo, laboral, sanitario y social.