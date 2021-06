Detinguda una dona de 61 anys per circular en sentit contrari durant 47 quilòmetres a l'A-31

La conductora es va incorporar a l'autovia a l'eixida de la localitat d'Almansa (Albacete) i va ser finalment detinguda al terme municipal de Hoya-Gonzalo.

La Central Operativa de Servicis (COS) de la Guàrdia Civil d'Albacete va tindre coneixement, a través del servici d'emergències 112 i de nombroses telefonades al 062, de l'actitud de la conductora d'un turisme que circulava en sentit contrari per l'autovia A-31, sentit Madrid però pels carrils en direcció Llevant.

Sembla que en el recorregut, va fer cas omís a les indicacions d'aturar de diverses patrulles del cos que s'havien anat intercalant en les eixides de l'autovia per a detindre la imprudent conductora.

Va ser una patrulla de la localitat de Chinchilla de Montearagón qui va realitzar una circulació retinguda del trànsit, d'acord al protocol d'actuació en detencions en carretera, aconseguint disminuir la velocitat dels usuaris de la via amb seguretat al mateix temps que es buidava el carril per on circulava el vehicle infractor.

Finalment, la Guàrdia Civil va aconseguir aturar el turisme i detindre la conductora, restituint seguidament la circulació de la via.