Més de 400 efectius per a lluitar contra els incendis

La Generalitat Valenciana ha dissenyat un dispositiu amb 432 efectius per a lluitar contra el foc en les muntanyes valencianes en un estiu que es preveu “especialment complicat” en matèria d'incendis. L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències disposa de 89 milions de pressupost per a la campanya i el 112 es reforçarà amb un 17% més de personal des de l'1 de juliol.

Aquestes són algunes de les línies bàsiques de la campanya #StopAlFoc, que enguany planteja una recreació del que ocorreria en un incendi en tres dels pics més icònics de la Comunitat Valenciana: el Garbí, el Montgó i el Penyagolosa. A la presentació van assistir ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig; les conselleres d'Interior i Agricultura, Gabriela Bravo i Mireia Mollà, i representants dels serveis de Bombers i de prevenció.

D'una banda, Bravo va advertir que aquest estiu pot ser “especialment complicat” en matèria d'incendis per l'augment de la mobilitat després de la relaxació de les restriccions i la vegetació més fina, seca i inflamable, a causa d'una primavera amb un 30% més de pluges en la Comunitat.

La previsió és que els pròxims mesos hi haja major afluència en zones d'interior pels canvis de comportament que ha portat el virus, sense oblidar que la Comunitat Valenciana és la regió amb més incendis per causes naturals com a llamps (23%) mentre el 37% es deuen a l'acció humana.

Dispositiu

En aquest escenari, el dispositiu es compon de 432 efectius preparats per a actuar “de manera immediata”. Compten amb 56 unitats de Bombers, 45 autobombes, nou helicòpters, set avions de càrrega en terra i dos amfibis, al costat de la coordinació amb altres cossos com els consorcis provincials, els bombers forestals de Divalterra, la Unitat Militar d'Emergències (UME) Guàrdia Civil, policies locals o la unitat autonòmica de Policia.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va fer, per part seua, una crida perquè les pròximes generacions “puguen gaudir almenys dels boscos amb els quals ara tenim la sort de comptar”. Per això, va demanar un “estiu de renaixement i retrobament en els boscos, però amb sentit comú". “Cal ser més prudents que mai; és l'única recepta”, va finalitzar Puig.