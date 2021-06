Pásate al lado sin aceite con esta freidora de Amazon, que nunca antes ha estado tan rebajada (¡solo 63 euros!)

Pasarse al lado sin aceite está de moda, pero no se trata de una moda sin sentido, hay numerosas razones por las que la gente acaba uniéndose al equipo healthy con ayuda de un electrodoméstico que sustituye a muchos otros electrodomésticos tradicionales de nuestra cocina y nos hace la vida más sana y saludable. Nos referimos, como no, a las freidoras sin aceite, porque no manchan, no dejan olores en casa, cocinan con aire caliente sin necesidad de aceite, poseen diversos modos para cocinar multitud de alimentos, te ahorran esfuerzo y tiempo de limpieza y hasta dinero en tu factura de la luz.

Estas son solo algunas de las razones por las que las freidoras sin aceite ganan terreno en nuestras cocinas, pero desde 20deCompras estamos seguros de que si acabas pasándote al lado sin aceite añadirás a esta selección muchos motivos más. Por ejemplo, si has estado mirando freidoras sin aceite, sabrás que la cantidad de grasa de un alimentos se puede reducir hasta el 85% a la vez que su sistema de aire caliente asegura unas patatas fritas crujientes o un pollo jugoso en el interior. En resumen, como si de comida frita se tratase pero con casi el 90% menos de aceite.

Por otro lado, si has estado mirando sabrás también que el precio de las freidoras sin aceite oscila entre los 70 y 200 euros, las más asequibles. Pero, solo hoy, y gracias a Amazon, puedes hacerte con una de sus freidoras sin aceite de más capacidad a un mínimo histórico, ya que la de Uten cuesta solo 63 euros, el precio más bajo de producto desde que entró en la plataforma de comercio online. Y, a su vez, la freidora sin aceite más barata de Amazon en estos momentos.

La freidora sin aceite de Uten al precio más bajo de su historia. Amazon

La más barata y completa

Hoy, la freidora sin aceite de Uten está en Amazon a su mínimo histórico, pero no solo eso, también es la más barata de las freidoras disponibles ahora mismo en la plataforma del comercio online. Por tanto, es la oportunidad perfecta para pasarse al lado sin aceite, pero, que el bajo precio no te incite a dudar de su calidad, ya que es una de las más completas y de más capacidad del mercado.

Tecnología de la circulación 360° de aire caliente. La freidora Uten usa tecnología de circulación interna de aire de 360º, lo que ayuda a cocinar uniformemente todos los alimentos, manteniendo las texturas frescas y eliminando el 85% del aceite usado en la cocina tradicional.

Bajo en grasas y delicioso. La cantidad de grasa se puede reducir hasta el 85%, a la vez que se asegura de que las patatas fritas estén crujientes o el pollo jugoso.

Gran capacidad de 5,5L y potencia de 1.700 vatios. La freidora de Uten es una de las más potentes y con más capacidad del mercado, ya que su bandeja es de las grandes: de 5,5 litros. Esto te permite, por ejemplo, colocar un pollo entero en su interior, sin preocuparte por el espacio ni por la cocción.

Diseño moderno cuadrado. La freidora sin aceite de Uten no solo es barata, completa y potente, también es moderna, porque el estilo de tu cocina también importa. La cesta cuadrada de 5,5 litros es más grande y ofrece un mayor espacio para llevar más alimentos que la cesta redonda de diseño.

La más vendida de Amazon durante el Prime

Durante el Prime Day de Amazon, la freidora sin aceite más vendida en la plataforma fue la de la marca Cosori, que, por cierto, tiene unas características de producto muy parecidas a la de Uten.

Cosori, freidora sin aceite Amazon

