El projecte per a soterrar les vies del tren entre el bulevard sud i Giorgeta rep el vistiplau tècnic

Un dels grans projectes de transformació urbana de València, el que preveu el soterrament del canal d'accés ferroviari entre el bulevard sud i el viaducte de Giorgeta, s'acaba de desembossar amb el vistiplau que acaba d'atorgar la Comissió Tècnica de la societat València Parc Central a l'actuació. En concret, es tracta del Projecte Bàsic de les obres del Canal d'Accés Fase 3, que en els pròxims dies eixirà informació pública, segons han informat des de la societat pública mixta.

Aquestes obres, amb un pressupost aproximat de 400 milions d'euros, consisteixen en el soterrament de les vies d'accés a les estacions de València Nord i de Joaquín Sorolla, entre la ronda sud i passat el viaducte de Giorgeta, en la divisòria dels barris de Malilla, a l'est, i de la Raiosa i la Creu Coberta a l'oest.

Amb aquest desbloqueig, es compleix, apunten des de la societat Parc Central, el compromís del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el valencià José Luis Ábalos, amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde de València, Joan Ribó, anunciat el passat 18 de desembre.

Entre les característiques de les obres destaca la compatibilitat de l'execució de les mateixes amb la prestació dels serveis ferroviaris a causa de la seua execució en diverses fases, tal com es reflecteix en el Projecte Bàsic i es detalla en el projecte de construcció actualment en redacció.

Les obres també inclouen una remodelació de l'estació Joaquín Sorolla per a traslladar les andanes de 400 metres perquè el soterrament puga aconseguir la longitud necessària que permeta la demolició del viaducte de Giorgeta i la unió en superfície de les avingudes de Giorgeta i de Peris i Valero.

Tal com expliquen des de la societat pública, si no hi ha imprevistos, es redactarà el projecte constructiu amb l'objectiu de poder licitar les obres després del procés d'informació pública.

Conforme a l'Acord de Cooperació aconseguit el 9 d'abril de 2019 entre les administracions estatal, autonòmica i local, aquestes obres se sufragaran per Adif Alta Velocitat, amb un 50% del cost, i Generalitat i Ajuntament a raó d'un 25% cadascun. Els extrems operatius d'aquest acord de finançament es regularan en un conveni de cofinançament que es tramitarà en els pròxims mesos.

De fet, el Ministeri de Transports ja va consignar en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021 una partida de 52,8 milions d'euros per a l'inici del soterrament de les vies a València durant els pròxims anys a través d'una inversió directa d'Adif.

Durant el període d'informació pública, la societat València Parc Central, formada pel Ministeri (i les seues entitats Adif Alta Velocitat, Adif i Renfe Operadora), amb la Generalitat i l'Ajuntament, s'oferirà a la Federació d'Associacions de Veïns de la ciutat i a les associacions de veïns dels barris confrontants, així com a col·lectius ciutadans interessats o mitjans de comunicació per a explicar detalladament les característiques del projecte, les seues fases de construcció i calendari previst.

Sobre la superfície alliberada de les línies ferroviàries està prevista la construcció del bulevard o avinguda García Lorca, amb el que es completarà la integració dels barris del sud de la ciutat, aspiració ciutadana que es remunta als anys huitanta del passat segle.