Amor Romeira e Ylenia Padilla están viviendo un duro desencuentro que la canaria ha compartido en las redes sociales.

A través de un hilo, la exgranhermana ha contado los motivos por los que ya no tienen amistad. "Voy abrir hilo de esto.... Para contar la VERDAD del porqué no me tengo relación con Ylenia Padilla! Y no es ni por Irene Montero, ni la Ley Trans", indica. Aclara este punto porque Ylenia, en un tuit, asegura que ese es el motivo de su ruptura.

"Yo he sido muy amiga de Ylenia! La he ayudado mucho. Ha vivido en mi casa. La conseguí ropa. Le he presentado a mi entorno. Es amiga de mis amigos. Ella era como una hermana. Como de la familia", escribe la televisiva de la que fuera su amiga.

Voy abrir hilo de ésto.... Para contar la VERDAD del porqué no me tengo relación con Ylenia Padilla! Y no es ni por Irene Montero, ni la Ley Trans. pic.twitter.com/gOGhi52AJu — Amor Romeira (@AmorRomeira) June 29, 2021

Sin embargo, tras una serie de mensajes que ha hecho públicos y en los que Ylenia, fuera de sí, llega a insultarla, su amistad saltó definitivamente por los aires, aunque parece que para la alicantina ya estaba rota desde hace tiempo.

"Sinceramente, no me merecía la pena seguir una conversación donde sus argumentos eran insultos, frustraciones y faltas de respeto", explica Amor.

Tras la repercusión del hilo de Twitter, la canaria quiso colgar un vídeo en Instagram donde explica, desde su punto de vista, el conflicto con su ya examiga.