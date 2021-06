Noche de fiesta, Aquí no hay quien viva, La que se avecina y Escenas de matrimonio son algunas de las producciones más icónicas de José Luis Moreno. Sin embargo, estas podrían responder a una financiación más que cuestionable legalmente, según ha apuntado este martes Guillermo, tal y como se le ha apodado, un confidente del caso Titella y extrabajador para el productor.

Lo hizo en el estreno de Todo es verdad en Cuatro. El formato de investigación presentado por Risto Mejide y Marta Flich comenzó media hora tarde, condicionado por el fútbol. Al principio, el publicista explicó el cambio de tema decidido a última hora: "Queremos que esté muy pegado a la actualidad este programa, por lo que hemos visto necesario modificar la parrilla y hablar de José Luis Moreno".

Guillermo recordó algunas de sus vivencias junto al empresario y contó que estuvo presente en numerosas reuniones en las que Moreno buscaba financiación para sus producciones. "Me di cuenta de que era una forma de lavar dinero de unas cantidades considerables", contó, haciendo alusión a la principal acusación a Moreno, la de blanqueo de capitales.

Sin embargo, no siempre le salieron bien las cosas al también ventrilocuo. Según el confidente, cuyas palabras reiteró el formato que no habían sido verificadas aún y que debían leerse como un mero testimonio, Moreno intentó jugar con un dinero que no era suyo, algo que le podría haber costado la vida.

¿Quién le ha filtrado las informaciones a la Guardia Civil?

El extrabajador apuntó directamente a quien, a su parecer, filtró la información a la Guardia Civil. Desde el programa le apelaron Miguel, y fue el testaferro de Moreno. Para Guillermo, Miguel podría tener muchas ganas de vengarse del productor, pues considera que acabó en la cárcel por su culpa.

"José Luis le pidió dinero a Miguel para inyectar en producciones, y este sacó ese capital de las drogas. Tenían su propio notario, oficinas... un tinglado bien montado, el dinero fluía a mares". Sin embargo, a día de hoy, la relación entre José Luis Moreno y Miguel es nula, según retrató Guillermo.

Posible conexión con los dos atracos que sufrió Moreno en su vivienda

"Miguel tiene un importante historial delictivo en temas financieros y muchos frentes abiertos. Fue a la cárcel por tener ingeniería financiera con organizaciones criminales", añadió.

El programa comentó que Guillermo no había cobrado por estas declaraciones, y sobre sus intenciones al desvelar la información dijo que se trataba de un ajuste de cuentas personal y que, si en un futuro veía su vida peligrar, hablaría más. Desde plató, se interpretó esto como una advertencia a Miguel, el antiguo testaferro de José Luis Moreno.

El colombiano contó también que la caída de Moreno estaba pactada desde junio, que el productor manejaba una cantidad de fajos de billetes que parecía un jeque y que varias personas querían eliminarle por no subsanar sus deudas:

“Eso le ocasionó que estuviera en la lista para desaparecer, para matarlo. Querían hacerle desaparecer por las deudas, y porque es una persona que se ríe en tu cara y te dice que no te va a pagar”, algo que, según su opinión, estaría directamente relacionado con los dos asaltos que sufrió el productor en su casa.