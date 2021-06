El antiguo chófer de José Luis Moreno, en 'Todo es verdad': "No me creo lo que están diciendo, es un hombre generoso"

Este martes, Cuatro estrenó Todo es verdad, el formato de investigación presentado por Risto Mejide y Marta Flich. Y lo hizo media hora tarde, condicionado por el fútbol. Al principio, el publicista explicó el cambio de tema decidido a última hora: "Queremos que esté muy pegado a la actualidad este programa, por lo que hemos visto necesario modificar la parrilla y hablar de José Luis Moreno".

Y es que, en un principio el programa de hoy se dedicaría a desmontar la biodescodificación y el negacionismo. Tras avanzar unas importantes declaraciones aportadas esta misma tarde por un confidente, un reportero tuvo la oportunidad de hablar con el que fuera chófer de José Luis Moreno durante 14 años, alguien que se mostró nervioso y preocupado.

"Todo lo que se comenta de él... no me lo puedo creer. Él ha sido un hombre generoso, le ha quitado el hambre a mucha gente. Llamaban las madres llorando y al día siguiente estaban allí sus hijos trabajando", comenzó, dando la cara por el empresario, quien ha sido detenido a primera hora de este martes por liderar presuntamente un entramado criminal para estafar y blanquear capitales.

Después, el trabajador habló sobre cómo era Moreno desde sus ojos: "No le veo como dicen, no es un ogro. Le conozco desde hace 14 años, siempre me ha parecido correcto y me ha hablado de usted. Me sorprende todo esto que ha sucedido, en todos esos años nunca vi nada raro", continuó.

En lo que respecta a los posibles problemas económicos, el chófer dijo que, aunque en ocasiones le habían pagado con retraso, siempre le habían abonado las cantidades correspondientes. En esa línea, contó que, al despedirle, se le pagó el finiquito correcto, aunque a plazos. "Me despidieron porque ya no había trabajo allí, además, conmigo se hizo todo de manera correcta", respondió a Risto Mejide, que quiso conocer el motivo de la rescisión de su contrato.