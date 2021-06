Lolita, en 'El hormiguero: "Me encantaba Kevin Costner, pero ya está muy mayor"

El hormiguero recibió este martes a Elena Furiase y a su madre, Lolita Flores, que entraron en el plató del programa montadas en un coche descapotable, ya que la hija de Lola Flores alcanzó las diez visitas al espacio de Antena 3 y, por tanto, entró en el Club Platino del programa.

Pablo Motos le hizo entrega de la tarjeta "para que puedas venir cuando quieras", afirmó el presentador, y repasaron los mejores momentos de las visitas de la actriz y cantante en un vídeo recopilatorio.

⭐️ @sarandonga55 ya forma parte del Club Platino de El Hormiguero #LolitaFuriaseEH pic.twitter.com/ElTXjRegYc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 29, 2021

Tras las imágenes, ambas presentaron el audiolibro Madres e hijas, donde han unido sus voces para narrar textos inéditos sobre la maternidad y las relaciones entre madres e hijas de autoras como Rosa Chacel, Almudena Grandes o Ana María Matute.

"Se escucha desde la plataforma Audible y está muy bien para oírlo en la playa, por la noche... Son historias de madres a hijas y de hijas a madres, y en una, incluso coincidimos las dos", explicó Lolita.

El valenciano quiso saber quien mandaba en su especial relación de madre e hija: "Siempre mandará ella. Aunque estoy en una edad en la que ya le puedo dar mi opinión, pero ella es ingobernable", admitió Furiase.

Pero otro de los comentarios sorprendentes fue cuando Motos comentó: "Elena: ¿Es verdad que tu madre descubrió cuándo perdiste la virginidad?". La actriz contestó afirmativamente y contó que "me fui con mi novio y le dije que iba a casa de una amiga".

"Ella me escribió un mensaje muy profundo, pero no contesté. Al día siguiente me sentó en frente y me dijo: Ya, ¿no?", señaló Furiase. "Le vi la cara y le había cambiado de niña a mujer, lo noté", añadió Lolita.

Lolita y Elena Furiase, en ‘El hormiguero'. ATRESMEDIA

Uno de los momentos más divertidos de la noche se vivió cuando la hija de Lola Flores admitió su admiración por el actor Kevin Costner: "Me encantaba, aunque ahora está muy mayor", confesó la actriz y cantante.

"Tenía todo el armario forrado con su imagen porque arrancaba los carteles de sus películas. Una vez mi exmarido –Guillermo Furiase- se fue a Argentina y puse una foto de Costner en la mesita de noche, al volver se me olvidó quitarla", rememoró.

"Al verla pensó que era una foto suya porque es corto de vista, pero yo le dije que era el intérprete estadounidense. Otra vez fuimos al cine a ver una película suya y Guillermo me preguntó si se cortaba el pelo como Costner, le dije que mejor se cortara la cabeza...", recordó entre risas la broma a su exmarido.