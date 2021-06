Motos confirma a Pablo Díaz acudirá a 'El hormiguero' el jueves y deja caer que se llevará el bote de 'Pasapalabra'

Pablo Motos desveló este martes, al comienzo de El hormiguero, quién será el invitado sorpresa del que se lleva elucubrando toda la semana en el programa de Antena 3 (las hormigas incluso quisieron despistar este lunes dejando caer el nombre de Sergio Ramos como invitado) y en redes sociales.

Finalmente será Pablo Díaz, concursante de Pasapalabra, dando a entender que el tinerfeño se llevará el bote del concurso el próximo jueves, justo antes de acudir a El hormiguero.

Y es que ese día Pasapalabra doblará su emisión, emitiéndose en su franja horaria habitual (a las 20:00 horas) y en prime time, relegando al programa de Motos a las 23 horas.

"Lo voy a decir ya, el jueves nuestro invitado sorpresa será Pablo Díaz: ¿Y por qué va a venir...? Usad la lógica porque no se puede decir. Aquí no paramos de no decir las cosas, pero luego...", afirmó el presentador.

Barrancas incluso bromeó diciendo que "se cambia de concurso y se va a ¡Boom!". Motos añadió que "pasará un acontecimiento gordo y lo veremos ese día", aumentando la expectación de los seguidores de ambos programas.