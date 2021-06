La platja de l'Albufereta incorpora un sistema per a controlar l'aforament per càmeres de visió artificial

Es tracta d'un sistema que permetrà a l'usuari conéixer l'ocupació de la platja "en temps real" mitjançant uns senzills semàfors que canvien de color (verd, groc i roig) en funció de l'estat de l'aforament i ocupació, per a delimitar si la concentració de banyistes és alta o baixa en cada punt de la platja.

Així mateix, el seu sistema de captació de dades processa la concentració de persones distribuïdes sobre l'arena amb una cadència temporal de cinc minuts, ja que compleix estrictament amb la legislació europea en aquesta matèria.

La informació generada està disponible per a la ciutadania i els turistes, tant a través de la web municipal de l'Ajuntament, com en un nou panell de control de la platja de l'Albufereta, que ha quedat instal·lat també aquest dimarts, segons ha informat el consistori en un comunicat.

"És una nova aposta de l'Ajuntament i d'Aigües d'Alacant per la seguretat i el turisme de qualitat", ha explicat l'alcalde, qui ha indicat "amb aquest nou sistema, els usuaris podran conéixer en temps real el grau d'ocupació de la platja per a planificar millor les seues visites i desplaçaments, al mateix temps que presta una informació essencial a la Policia Local i Protecció Civil per a anticipar respostes en cas de necessitat".

Igualment, el primer edil ha recalcat que "aquest projecte pioner d'innovació, que ja s'aplica amb gran èxit en la platja del Postiguet, consolida l'estratègia d'Alacant, Destinació Turística Intel·ligent".

Per la seua banda, Sánchez ha ressaltat que "avancem en l'aposta de destinació turística intel·ligent gràcies al conveni que firmem amb Aigües d'Alacant l'any passat i ara ampliem la seguretat d'una destinació que ja ha demostrat que ho és des del passat estiu". "No només comptem amb cinc banderes blaves per la qualitat i servicis de les nostres platges, sinó també pel compromís per la seguretat en aquestes zones de bany", ha afegit.

Així, Díez ha assenyalat que "portem més de 25 anys treballant amb les tecnologies més capdavanteres en la gestió d'un recurs valuós i escàs com és l'aigua". "No obstant açò, treballem amb una visió més àmplia, amb l'objectiu que el nostre esforç diari en innovació i digitalització contribuïsca a més a fer de les nostres ciutats, territoris més sostenibles", ha agregat.

Segons ha assenyalat, amb aquest sistema "s'està posant al servici dels ajuntaments les últimes tecnologies que ja hem aplicat al medi ambient, com són la Intel·ligència Artificial, el Big Data o el Cloud Computing, contribuïm a millorar la vida de la ciutadania i a facilitar una gestió avançada i més sostenible de les destinacions turístiques 365 dies any".