Cvirus.- El coronavirus segueix repuntant a la Comunitat Valenciana amb 618 casos nous en 24 hores i 2 morts

Amb aquests 618 casos confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens, la xifra total de positius se situa en 401.580 persones. Per províncies, 53 dels nous contagis s'han donat a Castelló (41.500 en total); 136 a Alacant (149.638 en total); i 429 a València (210.441 en total). Els casos no assignats es mantenen en 1.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha ressaltat que "en aquests moments, a la Comunitat Valenciana és en l'àmbit social on s'està produint el 62% dels brots, en l'àmbit familiar el 24% i en l'àmbit laboral el 8,6%". La titular de Sanitat ha puntualitzat que, "en l'àmbit familiar, no es refereix només a convivents sinó, precisament en eixe àmbit, però amb persones no convivents".

"Eixe nombre de brots, el 24%, és un percentatge elevat en el conjunt. No obstant açò, el 87% dels brots són de xicoteta magnitud, amb menys de 10 casos i el 13% dels brots tenen almenys 10 casos", precisa Barceló en un comunicat.

L'administració autonòmica ha informat hui de dos brots registrats amb 10 o més casos associats. Es tracta d'un focus en la València amb 15 casos de 20-65 anys i d'origen laboral i un altre a Barx amb 10 casos de 18-53 anys i també origen laboral.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 212 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 401.442 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.041 a Castelló, 149.713 a Alacant i 209.631 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 129 persones ingressades: 12 en la província de Castelló, 1 pacient en UCI; 19 en la província d'Alacant, 4 d'ells en la UCI; i 98 en la província de València, 11 d'ells en UCI.

D'altra banda, s'han registrat 2 defuncions per coronavirus, la data de les quals de defunció ha sigut en els últims 7 dies, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.452: 807 en la província de Castelló, 2.845 en la d'Alacant i 3.800 en la de València.

CASOS ACTIUS

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 4.153 casos actius, la qual cosa suposa un 1,01% del total de positius.

Quant a la vacunació, un total de 2.526.374 persones compten ja amb una dosi a la Comunitat Valenciana. Amb la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen) hi ha 1.757.391 persones. Per províncies: 207.781 a Castelló, 639.247 a Alacant i 910.363 a València.