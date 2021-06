Makoke ironiza con los nuevos retoques de Kiko Matamoros

Haciendo gala de la buena relación que le une a sus hijos, Makoke disfrutó este lunes de una cena en familia a la que no faltaron ni Anita Matamoros ni Javier Tudela, acompañado por su novia, Marina Romero, su pequeño Javier -de apenas dos semanas de edad- e incluso su suegra, Noemi. Sin embargo, la tertuliana fue la única que respondió a la prensa tras salir del establecimiento.

La colaboradora de Viva la vida dedicó unos minutos a entablar conversación a los periodistas de Europa Press, que le preguntaron sobre su vida amorosa, su nieto y, por supuesto, sobre los últimos retoques estéticos a los que se ha sometido su expareja, Kiko Matamoros.

"Se me cae la baba con Javier, aunque que me llamen abuela es muy feo... Pero estoy feliz. No puede haber niño más bueno en el mundo", reconoció Makoke, que prefirió no dar detalles sobre la ruptura con su último novio, con el que apenas duró tres meses. "Nos hemos dejado mutuamente y ya está", explicó.

Tampoco se mojó a la hora de opinar sobre las operaciones de Matamoros. De hecho, prefirió contestar con ironía: "Tiene la tableta para lucir este verano. Guapísimo va a estar. ¡Guapísimo!".

El colaborador de Sálvame se sometió recientemente a una blefaroplastia, una liposucción, una marcación abdominal, una blefaroplastia de párpados, extracción de glándulas mamarias y una corrección en el lóbulo de la oreja izquierda, según informó Lecturas.