La incidencia del virus se dispara a 250 entre los jóvenes, 150 puntos más que la media general

La presencia del coronavirus está disparada entre la población más joven, aquella que no está todavía vacunada, con una incidencia acumulada (IA) que supera en casi 150 puntos la media nacional -y general a todas las edades-, que este martes ha seguido creciendo para situarse en 106 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, seis más que este lunes. Sin embargo, es mucho menor que la IA de 251 que se registra entre quienes tienen 20 y 29 años, de 243 entre los 12 y los 19 y de 143 entre quienes tienen entre 30 y 39 años.

Incidencia del coronavirus por grupos de edad. Ministerio de Sanidad

El Ministerio de Sanidad ha empezado a publicar este martes información de la incidencia acumulada desagregados por franjas de edad. En medio del macrobrote que se originó en varios viajes de estudio de Mallorca, los datos corroboran lo que este martes ya apuntó el director del CCAES, Fernando Simón, que el virus se expande ahora principalmente entre la población más joven, que no es todavía inmune a él porque aún no ha sido vacunada. El aumento de contagios en los últimos días se nota también en la tasa de positividad de las pruebas diagnósticas, que el jueves pasado era de 4,2% y este martes, de 5%, y al menos de momento no se observa un aumento de los ingresos o de las muertes.

Según estos datos, la franja de edad con más incidencia es la comprendida entre los 20 y 29 años, con 251,06 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Le sigue la población de entre 12 y 19 años, con una IA de 243,42, y la de 30 a 39 años, la última en empezar a ser vacunada en la mayoría de comunidades y que este martes se apunta una IA de 143,14.

Este martes, un joven de 18 años que viajó a Mallorca ha ingresado en una UCI del hospital de Elche, pero de momento parece ser un caso aislado. Según los datos de Sanidad, los ingresos hospitalarios se mantienen estables y también la tasa de letalidad global, en el 2,1%.

Con una IA general de 93 casos por cada 100.00 habitantes, el jueves pasado se notificaron 273 ingresos y 373 altas y la ocupación de camas por Covid era del 1,96% y de UCIs, del 7,07%. Este martes, con la IA en 106 y la constatación de que es la población joven la que la está elevando, habido 284 ingresos y 406 altas, se mantiene la ocupación de camas en 1,96 y la de las UCI ha descendido a 6,73%.

Por comunidades

Sanidad también ofrece datos por comunidades autónomas, que reflejan que en algunas hasta se triplica la incidencia del virus entre la población más joven.

Así, Cantabria registra una IA de 637 en la población de 20 a 29 años y de 539 en la franja de 12 a 19 y también destaca la situación de La Rioja, con una IA de 489 entre los 20 y 29 años y de 258 entre los 12 y 19.

En Cataluña, la IA entre 20 y 29 años es de 404 y entre los 12 y 19 años, de 351 y en Andalucía, de 346 y 286 respectivamente. En la Comunitat Valenciana, la primera en detener su desescalada, la IA de la población más joven es de 244 entre los 20 y 29 años y de 198 entre 12 y 19. La Comunidad de Madrid registra 237 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes a 14 días entre la población de 12 a 19 años y 160 entre 20 y 29.

El tercer grupo de edad considerado joven y no inmunizado todavía de forma general es la franja de 30 a 39 años, que tiene valores menores pero se encuentra especialmente disparada en Andalucía (con una IA de 232), Cantabria (202) o Canarias (186).

Los mayores, en niveles mínimos

Fuera de eso grupos, el resto de franjas de edad está por debajo de la media nacional, que este martes ha seguido creciendo y con 106,82 es seis puntos mayor al lunes, que ya creció cinco puntos con respecto a la IA de 95 del viernes pasado.

Solo se acerca, por debajo, a la medida nacional el grupo de quienes tienen entre 40 y 49 años, que se encuentran en pleno turno de vacunación y que registran una IA de 103,37.

Por encima de esta edad, el efecto de la vacunación es evidente. La población mayor de 80 años -que ya está vacunada al 100%- registra una IA de 22,37; quienes tienen entre 70 y 79 años, de 17,85; entre 60 y 69 años, de 43,04, y entre 50 y 59 años, registra una IA de 51,88 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.

40-49 años

Este lunes, Simón ya anticipó estos datos al advertir de que se estaba observando un incremento de la transmisión entre la población más joven que todavía no estaba inmunizada. También lo vinculó con comportamientos con "poco control" como los eventos masivos que rodearon los viajes de estudios que han originado el macrobrote en Mallorca. A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad no se plantea medidas dirigidas a la población más joven y Simón insistió en la vacunación.

"Una acción fundamental es conseguir vacunarlos a todos", dijo el director del CCAES, algo que se ha facilitado permitiendo solapar las tres últimas franjas de edades: de los 39 a los 12 años seguirán divididos por grupos etarios -de 30 a 39, de 20 a 29 y de 19 a 12-, pero podrán mezclarse.

Esto es lo que se acordó recientemente en una Comisión de Salud Pública que también puso el acento en que las comunidades no deben olvidar a la franja anterior, de 40 a 49 años, que según los datos que se han difundido este martes es la cuarta en peor situación, aunque en este caso sigue por debajo de la media nacional.

Su IA es de 103, pero llega a 183 en Andalucía y a 141 en Cantabria y también supera la medida nacional de 106 en Canarias y La Rioja (ambas con 113) y Cataluña (119).