El Govern reclama al Congreso que la Ley Estatal de Residuos no sea un "techo de cristal" para las autonomías

En una nota de prensa, la Conselleria de Medioambiente y Territorio ha explicado que el director general de Residuos y Educación Ambiental, Sebastián Sansó, ha comparecido ante la Comisión para explicar su posicionamiento sobre la Ley de Residuos.

Sansó ha asistido a petición del Grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya y ha sido el único alto cargo autonómico invitado. En este sentido, el director general ha señalado que esta comparecencia supone un reconocimiento a la Ley Balear de Residuos.

"Confío en que los diputados extraigan conclusiones positivas de su contenido y las trasladen a la normativa que prepara el Estado", ha asegurado Sansó. También ha añadido que la Ley Estatal es un punto de partida para avanzar hacia una sociedad de residuos cero.

LA INSULARIDAD EN LA LEY DE RESIDUOS DEL GOBIERNO CENTRAL

No obstante, ha criticado que el proyecto "mantiene la insensibilidad con respecto a la insularidad" y no asegura la financiación del transporte de residuos de las islas como Formentera, que no tiene capacidad para albergar instalaciones de tratamiento.

Sansó ha recordado que el Govern ha pagado más de siete millones de euros en los últimos diez años en concepto de transporte de residuos. Por ello, ha hecho hincapié en que este tipo de leyes sectoriales "no comprenden los sobrecostes que deben asumir los territorios insulares".

Asimismo, ha lamentado que la Ley de Residuos sólo contemple la posibilidad de que el Estado financie estos gastos, "en función de la disponibilidad presupuestaria".

Por último, Sansó ha pedido a los diputados que incrementen los objetivos que están fijados al proyecto de Ley, porque España "se juega su salud y la del planeta, además de seguir a la cola de Europa en gestión de residuos".