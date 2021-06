El futur Arena compleix un any en obres amb l'excavació i el nou col·legi com a primeres fites del projecte

Un any després d'iniciar-se les obres del Casal España Arena de València, el nou pavelló multiusos que permetrà acollir a la ciutat no sols grans competicions de bàsquet, sinó també concerts i esdeveniments culturals i d'oci de primer nivell, la parcel·la sobre la qual s'alçarà avança en l'excavació. Ja s'han executat els murs pantalla i es preveu començar amb la fonamentació de l'estructura a la fi d'enguany. A més, el col·legi públic Les Arts, que des de novembre de 2020 s'està reedificant en una parcel·la pròxima per a alliberar els seus actuals terrenys per al futur aparcament, també avança en la seua construcció i es preveu que la seua inauguració es duga a terme el pròxim curs escolar.

Segons han informat des de Licampa 1617, la societat de Juan Roig creada amb el seu patrimoni personal per a dur a terme el Casal España Arena té previst invertir més de 35 milions d'euros en 2021 per a avançar en el projecte. Aquesta quantitat se suma als aproximadament 20 milions d'euros ja invertits des de l'inici de les obres, i que formen part del total dels 220 milions d'euro previstos per al finançament complet de l'actuació. Fins hui, apunten des de l'empresa, més de 40 proveïdors han participat en el projecte, la qual cosa ha permés donar ocupació a més de 100 persones.

Vista general de les obres del col·legi públic Les Arts. Licampa 1617

De l'import previst per a enguany, una part està destinat a la construcció d'infraestructures complementàries, com el nou edifici del col·legi públic Les Arts, les obres del qual van començar a mitjan novembre de 2020 i que es preveu inaugurar en el pròxim curs escolar. La inversió total del nou centre educatiu, també sufragada per Roig, ascendeix fins als 8 milions d'euros. En els terrenys alliberats per l'antic col·legi es construirà un dels aparcaments del futur pavelló Arena.

En aquests moments l'obra de l'Arena ha emplenat ja l'excavació prèvia de terreny a -2 metres i s'han finalitzat els murs pantalla, i actualment s'està extraient l'aigua procedent del nivell freàtic, la qual està sent reconduïda a séquies pròximes a la parcel·la per a proveir d'aigua a les hortes.

Excavació en la parcel·la de l'Arena. Licampa 1617

La previsió és finalitzar l'excavació del terreny fins als set metres de profunditat i realitzar la fonamentació especial durant l'estiu, per a poder així iniciar la fase 2 en el segon semestre d'enguany. Aquesta fase contempla l'estructura de formigó i metàl·lica del recinte.

"Durant aquest primer any hem estat realitzant l'excavació prèvia, que ha suposat extraure 80.000 metres cúbics de terra. A part, hem executat els 13.200 metres quadrats de pantalles de contenció a 19 metres de profunditat", explica el coordinador general de la construcció, Ismael Padilla.

A més, els tècnics continuaran mantenint el nivell freàtic per davall de la cota d'excavació i s'extrauran els 160.000 metres cúbics de terres que queden per a arribar a la cota definitiva. "A final d'any començarem la fonamentació de l'edifici", afig Padilla.

Obres d'excavació en la parcel·la. Licampa 16/17

L'arquitecte redactor del projecte, Juan Pedro Romera, afirma que, malgrat tindre la seua capacitat internacional, el del Casal España Arena "és un projecte que genera ciutat. No engloba únicament la parcel·la de l'Arena, on es construirà el recinte, sinó que esguita diferents parcel·les dins del mateix barri".

Segons detalla, aquest projecte "té la idiosincràsia d'utilitzar el clima i les condicions meteorològiques de València al seu favor. És per això que apareixen grans metres quadrats d'espais exteriors coberts a manera de terrassa. És un edifici en el qual de sobte un dia hi ha un partit de bàsquet i l'endemà es lleva de la pista principal la tarima de fusta, baixen els focus i apareix un concert", exposa.

Característiques del Casal España Arena de València

Situat en una parcel·la de 21.500 metres quadrats de superfície a l'altura de l'avinguda Antonio Ferrandis, al costat dels carrers Ángel Villena i Bomber Ramón Duart, el futur Casal España Arena de València preveu consolidar una superfície construïda de 47.000 metres quadrats. La nova casa del València Basket tindrà capacitat per a 15.600 espectadors en partits de bàsquet i per a 18.600 persones en mode concert.

Recreació de la façana exterior del Casal España Arena de València. Licampa 1617

Amb una inversió total de 220 milions d'euros, la seua inauguració està prevista per a l'any 2023. A més, proporcionarà al barri un parc públic de 20.000 metres quadrats i 1.300 places d'aparcament.

El seu impacte econòmic en termes de Producte Interior Brut (PIB) per a la ciutat es xifra en més de 10 milions d'euros anuals. Quant a llocs de treball, preveu induir la creació de més de 300, entre directes i indirectes.

A més, el projecte contempla la construcció d'un aparcament subterrani i part en altura amb aproximadament 1.300 places, la construcció de manera annexa de la nova seu del València Basket Club, una sala multiusos per a múltiples disponibilitats de 1.200 metres quadrats, zones de restauració, àmplia oferta de localitats, terrasses i zones premium.

Recreació panoràmica del futur pavelló. Licampa 1617

Entre les principals característiques del plec de condicions que regula aquesta concessió, destaca que Licampa 1617 pagarà anualment un cànon a favor de la Corporació Municipal de 200.000 euros anuals actualitzables. Així mateix, una vegada finalitze el període de la concessió de 50 anys, el recinte revertirà a favor del municipi sense que supose cap cost a la ciutat.