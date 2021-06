Treballadors de CaixaBank es concentren a València contra l'ERO en la segona jornada de vaga

Treballadors de CaixaBank s'han tornat a concentrar aquest dimarts davant la seu de CaixaBank al carrer Pintor Sorolla de València per a protestar contra l'Expedient de Regulació d'Ocupació i expressar el seu desig d'arribar a un acord d'ERO "sense forçositat i voluntari, amb les millors condicions tant per als qui vullguen acollir-se a les eixides com per als que es queden, sense perdre drets en les nostres condicions laborals".