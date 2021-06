El Conservatori José Iturbi edita el seu primer llibre sobre nous mètodes musicals per a estudiants

L'objectiu és crear una metodologia nova que acoste els estudiants a les actuals tendències compositives, des d'un caràcter eminentment pedagògic i lúdic, segons ha informat el consistori en un comunicat.

A través del llibre 'El nuevo universo de Chelo', el Conservatori Municipal de Música inicia el projecte d'edició d'una col·lecció de mètodes amb obres contemporànies compostes per a les diferents especialitats instrumentals que s'imparteixen en els conservatoris de música, com a violí, viola, piano, guitarra o clarinet, i adaptades als diferents nivells d'Ensenyaments Elementals (4 cursos) i Ensenyaments Professionals (6 cursos).

El llibre es vendrà a través de l'Editorial valenciana Piles i tots els beneficis obtinguts per la venda aniran destinats a projectes solidaris (ONG) de finalitats educatives.

La regidora d'Educació, Maite Ibáñez, ha destacat que "la novetat d'aquest llibre radica en la creació d'una metodologia específica de música contemporània adaptada als diferents nivells de les diferents especialitats que s'imparteixen als conservatoris de música".

En aquest sentit, aquesta obra, que marca l'inici de la col·lecció, supleix "la inexistència d'aquesta metodologia, per la qual cosa suposa una verdadera novetat". La música contemporània és complexa, d'ací la necessitat de crear una metodologia nova que acoste els estudiants a les actuals tendències compositives, des d'un caràcter eminentment pedagògic i lúdic.

Per aquest motiu, s'ha presentat el projecte en el Programa d'Innovació i Investigació Educativa (PIIE) 2020-21 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i ha sigut acceptat. Té vocació de continuïtat: al primer llibre presentat aquest dimarts li seguiran altres instruments centrats principalment en Ensenyaments Elementals "on hi ha més necessitat de disposar d'aquest repertori", ha explicat Ibáñez.

En la presentació, Ibáñez ha donat les gràcies a Elena Solanes, professora de violoncel del Conservatori i coordinadora del projecte, a tots els compositors i compositores que participen -Miguel Ángel Berbis, Sonia Megías, Nuria Núñez Hierro i Vicente Roncero-, així com a María Aranguren i Clara Hevia per la seua il·lustració i maquetació.

Els quatre compositors en col·laboració directa amb la coordinadora del projecte han creat les obres tenint en compte les tècniques i necessitats dels alumnes en cada curs, estant aquest estretament lligades al desenvolupament tècnic-instrumental del violoncel.

"La Regidoria d'Educació recolzem aquest projecte, perquè la inclusió de la música contemporània en l'educació afavoreix el contacte de l'alumnat amb diverses experiències sonores, potencia la seua expressió i la creativitat musical, fomenta el gust davant l'audició i les activitats musicals i desenvolupa l'hàbit d'escolta i el juí crític emprant una metodologia activa, on l'alumnat participa com a intèrpret o oïdor i aconsegueix un aprenentatge significatiu i inclusiu", ha conclòs Ibáñez.