Vox vota en contra de todas las medidas en favor del colectivo LGTBI en la semana del Orgullo

“Todas en contra”. El grupo municipal Vox ha rechazado todas las medidas propuestas este martes en el Pleno de Cibeles para luchar por el colectivo LGTBI que esta semana celebra el Orgullo.

La primera de las propuestas ha entrado a debate de la mano de Ciudadanos. El punto 43 del orden del día exige que la ciudad de Madrid “muestre su compromiso con los derechos humanos de las personas LGTBI y con la lucha contra la LGTBIfobia” así como que recuerde “la importancia de tomar medidas concretas para poner fina la discriminación”. También pone de manifiesto la necesidad de “desarrollar programas específicos” para el apoyo a estas familias, “promover programas de prevención de acoso escolar hacia niños y adolescentes LGTBI” y llevar acabo campañas institucionales para la visibilidad y reconocimiento de este colectivo.

Por último la propuesta pide a las administraciones públicas que den apoyos a las víctimas de agresiones y reconocer el trabajo de las asociaciones que trabajan en defensa de este colectivo. Pese a la oposición de Vox, la propuesta ha salido adelante con los votos a favor del resto de grupos municipales.

Más Madrid ha traído la segunda de las iniciativas. Un paquete de 12 medidas en favor del colectivo de los cuales solo ha salido rechazada la última. Tanto PP como Cs y Vox han votado ‘no’ a que Ayuntamiento de Madrid despliegue la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles.

Sin embargo, mientras los populares y los naranjas han permitido -bien con su ‘sí’, bien con su abstención- que hayan salido adelante el resto de medidas, Vox ha buscado bloquearlas. Ni siquiera en la votación por puntos se ha dado algún tipo de tregua. De nuevo, “todas en contra”.

"El Grupo Municipal VOX ha votado en contra de la iniciativa de Más Madrid porque la izquierda unicamente busca rentabilizar políticamente la colectivización de las personas LGTBI, entre otras cosas apoyando medidas ya existentes, la Ley Trans, o las llamadas 'medidas de visibilización' que básicamente son, palabras vacías referidas a desplegar la bandera en las fachadas de los edificios públicos o inmiscuirse en la política interna de terceros países soberanos como Hungría", argumenta el grupo a 20minutos.

Preguntados por su rechazo a una propuesta de Ciudadanos, el grupo justifica que “las políticas de izquierda no solo la aplican los partidos de izquierda...”. No obstante, han salido adelante las once medidas restantes.

1. Mostrar el compromiso de la ciudad de Madrid con los derechos humanos de las personas LGTBI y con la lucha contra la LGTBIfobia.

2. Promover normativa y protocolos de actuación frente a la LGTBIfobia en el funcionamiento interno de los Centros Municipales. En este punto se han abstenido Ciudadanos y Partido Popular.

3. Desarrollar programas específicos e integrales para el apoyo a las familias LGTBI.

4. Promover programas específicos para la prevención del acoso escolar hacia los niños, niñas y adolescentes LGTBI.

5. Llevar a cabo campañas institucionales para la visibilidad y reconocimiento del colectivo LGTBI.

6. Dar apoyo desde las administraciones públicas a todas aquellas víctimas de agresiones LGTBIfobicas.

7. Reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las autoridades locales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsando unas políticas públicas igualitarias e inclusivas.

8. Desarrollar programas específicos de atención para las personas sin hogar LGTBI. Solo los populares se han abstenido.

9. Promover programas específicos para la prevención del acoso por identidad de género en los Centros Deportivos fomentando el respeto a la diversidad. También se han abstenido los populares.

10. Organizar, durante el mes de julio, actividades culturales, artísticas o recreativas relacionadas con la visibilidad, la realidad o los derechos de las personas trans, en honor al lema oficial del Orgullo LGTBI+ 2021 ‘Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya’.

11. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Madrid al colectivo LGTBI condenando el grave ataque a los derechos de las personas LGTBI que está sufriendo la población en Hungría, tras la aprobación de la normativa que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas y la equipara a graves delitos como la pedofilia, y en Polonia, ante la proliferación de las denominadas “Zonas libres de ideología LGTBI”.