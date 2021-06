L'Ajuntament de València reurbanitzarà el Palmar i millorarà l'accessibilitat de la Punta

El president de la Junta Municipal de Pobles del Sud, Borja Sanjuán, i la regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, han visitat aquest matí La Punta i el Palmar, en el marc de les trobades previstes per a arreplegar les demandes veïnals i dels responsables municipals, ha indicat el consistori en un comunicat.

En el Palmar, els regidors s'han reunit amb l'alcalde pedani i amb els veïns per a explicar que, "una vegada desenvolupat l'estudi d'accessibilitat", s'analitzarà en una nova trobada el projecte de reurbanització del poble, que suposarà "una millora de les zones per a vianants i una reordenació del trànsit per a fer-ho més accessible".

Entre les qüestions abordades està procedir a "una reurbanització que suposarà una millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes i una reordenació del trànsit per a fer-ho més agradable", segons ha indicat Borja Sanjuán.

A més, Sanjuán ha explicat que s'han programat pròximes trobades per a definir el "pla d'execució" de les obres i acordar el calendari de les millores previstes. "El Palmar és un dels llocs amb més encant de València i treballarem perquè ho continue sent", ha explicat Sanjuán.

LA PUNTA

En La Punta, on els regidors també s'han reunit amb l'alcalde i els veïns, el responsable de la junta municipal ha destacat "l'atenció que l'Ajuntament presta a una zona que ha estat abandonada durant massa temps per les autoritats municipals de València".

"Estem treballant en una millora funcional de l'accessibilitat en la zona de la Punta i anem a millorar les voreres, que han estat abandonades", ha declarat Sanjuán. "Aquest govern municipal és el que està posant en el mapa a un barri que per al govern del PP no existia", ha assenyalat.

Per la seua banda, Lucía Beamud, com a responsable de Pobles de València, ha explicat que les visites són "part d'un periple previst per a arreplegar les demandes dels veïns i responsables municipals de cada entitat per a actuar des de l'Ajuntament i dotar a totes les pedanies de la ciutat dels mateixos servicis que gaudeixen els veïns del casc urbà".

"Els pobles són part de València, han estat abandonats molts anys i nosaltres volem equiparar-los al mateix nivell que gaudeixen tots els veïns de la ciutat", ha manifestat Beamud.