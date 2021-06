Barceló espera resoldre la reversió de les ressonàncies "amb totes les garanties i la seguretat jurídica"

Així ho ha traslladat després de la taula interdepartamental COVID de la Generalitat, preguntada per aquesta reversió pendent des d'octubre de 2018 quan va finalitzar el contracte amb la UTE Erescanner Salut.

Aquest dilluns, Barceló va anunciar la retirada del projecte de creació d'empresa pública de salut (EPS) per la qual apostava el seu departament per a canalitzar al personal després de la reversió de concessions i servicis com les ressonàncies.

Segons ha explicat en la roda de premsa, la passada jornada també va mantindre una reunió amb la presidenta de la Societat de Radiologia de la Comunitat, Asunción Torregrosa, per a informar-li de la represa del procés de "converses i negociacions" amb la UTE que té el personal al seu càrrec.

A partir d'ací, Barceló pretén abordar i establir "ja" el nombre de places o de persones a incorporar al sistema sanitari públic "dins d'un procés perquè es puga produir amb totes les garanties i la seguretat jurídica".

Ha confiat així a poder fer-ho dins del termini per a "resoldre les qüestions amb l'empresa i aprovar la creació i el tràmit administratiu amb els informes corresponents per a donar llum a eixa incorporació definitiva" a la sanitat pública.

DEFÈN LA CONTRACTACIÓ D'ESTIU

D'altra banda, la titular de Sanitat ha tornat a defendre els més de 65 milions d'euros destinats al reforç de personal a l'estiu i a les vacacions dels sanitaris, davant les crítiques d'alguns sindicats. "Un dels majors esforços" va per a reforçar els consultoris de la costa amb 2,5 milions més que l'any passat.

Ha destacat la contractació de 7.000 professionals i ha recordat que les borses de personal "estan esgotades no solament a la Comunitat, també en la resta d'Espanya", a més de reconéixer que són treballadors que necessiten gaudir d'unes vacances.

"S'ha fet la major contractació possible comptant amb el major nombre de professionals disponibles per a aquesta contractació, que durara tres mesos de juliol a setembre", ha asseverat.