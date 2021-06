Cvirus.- L'Ajuntament d'Alacant dona llum verda a un paquet d'ajudes de la Diputació per a pimes i autònoms de 710.000€

L'ajuda, segons han anunciat els portaveus del govern, Manuel Villar i Antonio Joaquín Manresa en roda de premsa, consistirà en un import màxim de 3.000 euros per a cada autònom o empresa que tinga entre onze i 20 persones treballadores afiliades en plantilla a data de 31 de maig de 2021.

Es podran beneficiar d'aquestes subvencions els sectors més afectats pel coronavirus com l'hoteleria, restauració, oci, taxis, gimnasos, salons de bellesa, perruquería, comerç minorista i majorista, així com sectors vinculats a les festes.

"Aquest paquet d'ajudes cobrirà les despeses com la quota d'autònoms, el lloguer del local del negoci, despeses d'assessoria i consultoria, llum, aigua, telefonia, internet, seguretat, així com primeres de segur del local de negoci", ha detallat Antonio Manresa.

Per la seua banda, les sol·licituds es podran presentar per via telemàtica amb certificat electrònic durant deu dies hàbils des de les 9.00 hores de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) segons ha informat l'edil de Desenvolupament Local, Mari Carmen d'Espanya.

"Aquesta línia d'ajudes cobreix un grup de xicotetes empreses no incloses en ajudes anteriors, que es limitaven a autònoms i empreses de fins el 10 treballadors, i vé a completar la planificació que l'Ajuntament d'Alacant ha programat per a recolzar aquells sectors econòmics més afectats per la pandèmia", ha explicat.