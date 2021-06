En concret, les dates de celebració triades són del 10 al 15 d'agost en la platja de Cullera (València).

Així mateix, els responsables del festival informen de les diverses opcions habilitades per a les persones que hagen adquirit entrades per a 2020 i 2021, les dos suspeses per la Covid.

Per a aquells que desitgen el reembossament de les localitats, a partir del 27 d'agost i durant 14 dies, s'obrirà el procés de devolució d'entrades en la web