Cvirus.- La UPV cita per a vacunar en tres dies a 960 estudiants Erasmus en el Trinquet del Campus de Vera

La vacunació la realitzarà el personal sanitari del Centre de Salut 'Juana Portaceli' de la UPV en les instal·lacions del Trinquet Politècnic 'El Genovés' del campus de Vera, previsiblement la setmana vinent. L'alumnat dels campus d'Alcoi i Gandia haurà de desplaçar-se a València per a rebre les seues dosis, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

El vicerector de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport de la UPV, Santiago Guillem, ha destacat la importància d'aquest acord entre les universitats i la Conselleria de Sanitat, "que garantirà a l'estudiantat la possibilitat de viatjar ja immunitzat i amb el passaport covid".

A més, ha agraït al personal sanitari de la UPV "l'esforç que realitzarà per a vacunar en tres dies a tot l'alumnat". La vacuna que enviarà Salut Pública a la UPV és la de Moderna, per la qual cosa l'estudiantat rebrà la segona dosi a les quatre setmanes, previsiblement durant el mes d'agost.

Des de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi de la UPV, s'ha tramitat un total de 748 sol·licituds de mobilitat en el curs 2020-2021, una xifra alta en un moment com aquest de pandèmia.Els països més populars per ordre han sigut Itàlia, Polònia, Alemanya, República Txeca, França, Portugal, Bèlgica, Suècia, el Regne Unit i Finlàndia.

Per al curs vinent, el nombre de sol·licituds torna a desenganxar fins a acostar-se a les mil mobilitats. Segons la UPV, "s'aprecia una tendència a l'alça" ja que durant la crisi covid només es van executar el 70% de les sol·licituds, per renúncies, cancel·lacions o unes altres mentre que ara "els alumnes tornen a tindre inquietuds per anar-se'n fora, ja que alguns no van poder fer-ho durant el curs passat".

En el curs 2018-2019, es va aconseguir la xifra rècord de 1.287 estudiants de la UPV enviats a l'estranger: 1.287 van participar en programes de mobilitat a Europa (Erasmus i Euromovex): 125 anara d'Europa (PROMOE, Santander Grau Iberoamerica); 75 en programes de Pràctiques Erasmus en empreses europees.