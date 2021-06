Cs reclama un vallado en el puente de Ronda Urbana Norte para "reforzar la seguridad" y "evitar más incidentes"

Así, ha señalado en un comunicado que "los vecinos de las barriadas aledañas del Distrito Norte llevan varios años denunciando la peligrosidad de este espacio", en el que "es más que evidente que no se dan las circunstancias oportunas para garantizar la seguridad de los viandantes". De hecho, "la construcción de nuevas promociones de viviendas en la zona y la apertura de varias superficies comerciales han intensificado el tránsito de peatones sin que se hayan planteado alternativas para resolver esta problemática", tal como ha señalado.

Pimentel ha advertido de que "los incidentes ocurridos en estos últimos días", en los que "hasta en dos ocasiones una misma persona fue capaz de poner en riesgo su vida con bastante facilidad", son un argumento "más que sólido como para plantearse la colocación de alguna barrera física que impida el acceso a las vigas metálicas que sostienen el puente y que se sitúan unos diez metros por encima de los carriles de circulación del tráfico de este tramo de la Ronda Urbana Norte".

Así, ha añadido que, "si hasta este momento no se ha producido un suceso de mayor calado, ha sido por la rápida intervención de los servicios de emergencia", especialmente por "la rápida actuación de los Bomberos", que "en ambas ocasiones fueron capaces de convencer a esta misma persona para que cejara en sus intenciones iniciales".

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha asegurado que "no se puede dejar caer la responsabilidad en todas las ocasiones sobre los servicios de emergencia", pues, "aunque hace una labor extraordinaria, como ya se ha puesto de manifiesto en estas últimas situaciones, puede que alguna vez no lleguen a tiempo" y "no sean capaces de evitar males mayores". Así, ha insistido en que "a lo que hay que buscar una solución urgente es al hecho de que la única separación física que existe actualmente entre el acerado y la calzada a diferentes alturas de la Ronda Urbana Norte sea un pequeño muro de poco más de medio metro que es fácilmente remontable para cualquier persona" y en el que "incluso puede llegar a producirse algún tipo de accidente involuntario por la falta de medidas contundentes de seguridad".

Pimentel ha lamentado que "se hayan tenido que producir estos dos incidentes en las últimas semanas para que este tema salga a la luz pública", a pesar de que "las asociaciones vecinales de la zona llevaban mucho tiempo advirtiendo a los equipos de gobierno de nuestro Ayuntamiento sobre el riesgo existente en este cruce".

Por ello, ha añadido que desde el grupo municipal de Ciudadanos se considera que ha llegado el momento de que el gobierno "tome cartas en el asunto y arbitre una solución definitiva que refuerce la seguridad del puente de la Ronda Urbana Norte". "Una "alternativa que, al margen de otras opciones que puedan estudiarse, pasa evidentemente por la colocación de un vallado de mayor altura en el menor tiempo posible", ha concluido.