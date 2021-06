Madrid pide por carta al Gobierno más controles Covid en Barajas para evitar que sigan entrando "viajeros infectados"

La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central que se incrementen los controles ante la Covid-19 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para evitar que sigan entrando "viajeros infectados".

Así lo ha solicitado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, que ha enviado este martes a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, una carta solicitando que se ejerza "el máximo control posible" sobre los viajeros que entran por el aeropuerto.

🔴 Solicitamos mayores controles ante el COVID-19 en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.



👉 Así se lo ha pedido la consejera de @TurismoMadrid, @CiudadanaMartaR, a la ministra de @mincoturgob. pic.twitter.com/y3S7X8HIrl — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) June 29, 2021

La consejera ha señalado que Barajas no es un aeropuerto más, "es un nudo de comunicaciones para toda España", y la puerta de entrada en Europa "de viajeros de todo el mundo".

"Por ello, es nuestra obligación (y, sobre todo, nuestra responsabilidad) extremar las precauciones para evitar que viajeros contagiados accedan sin control médico a suelo español y puedan convertirse en foco de contagio, no ya en Madrid, sino en otras comunidades españolas, así como en capitales de toda Europa", ha añadido.

Rivera de la Cruz sostiene en la misiva que es tanto la Comunidad como el Gobierno deben "hacer lo imposible" para reforzar la seguridad sanitaria en toda España, y para eso hay que extremar las precauciones. "Deben establecerse controles regulares y rigurosos: de nada sirve pedir PCR en origen, si nadie comprueba que los viajeros llevan esos PCR", ha indicado.

"El turismo no se recuperará si España no es percibida como un país seguro. Y será ¡imposible alcanzar esa percepción si no existe una forma efectiva de prevenir la entrada de viajeros contagiados por un aeropuerto de tan ¡intensa densidad de tráfico aéreo", ha manifestado Rivera de la Cruz.

En la última parte de la carta, la consejera advierte a la ministra que España vive un momento "decisivo" para la "recuperación de la industria turística". Que el "descontrol" que se está produciendo en Barajas supone "una piedra en el camino de la excelencia" que ambas aspiran.

"Sabiendo que coincidimos en nuestros objetivos, y en que cada error dificulta alcanzarlos, le pido que nos ayude a conseguir un mejor control en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas", ha concluido en su misiva.

Por su parte, la ministra ha reiterado en varias ocasiones que en los aeropuertos españoles "los controles que se están haciendo son muy exhaustivos y por lo tanto, todas las personas que llegan lo hacen con su PCR negativa".

El pasado 7 de junio el Ministerio de Sanidad amplió las pruebas diagnósticas que se aceptan en los controles sanitarios para acceder a España para "agilizar la llegada del turismo a nuestro país" para que al Certificado de Vacunación o de Recuperación se sumaran las PCR y los test de antígenos.

Segunda carta en menos de 4 días

De esta forma, Rivera de la Cruz se suma a la petición que realizó el pasado viernes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que también envió una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una carta para solicitar una reunión "urgente" para tratar "medidas eficaces" de control en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"Cada día llegaron pasajeros con cargas virales muy altas, e incluso con PCR positivas en origen, lo que provoca la ineficacia de las medidas", señalaba Escudero.

Preocupación por la variante delta

La variante delta, antes llamada india, sigue creciendo en la Comunidad de Madrid y ya representa más del 10% de los nuevos contagios por la Covid-19 registrados en la región, pudiendo llegar al 90% a finales de agosto, así lo anunció el pasado viernes viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

¿Crees que deben volver a ponerse restricciones tras los últimos brotes y el aumento de la incidencia? Sí, hay que atajar la aparición de nuevos brotes antes de los meses importantes de turismo del verano. No, las vacunas ya están teniendo efecto y no hay que poner más restricciones No lo tengo claro.

Según la Consejería de Sanidad, la efectividad de las vacunas contra la variante delta es de un 92% con dos dosis de Astrazeneca y del 96% con la pauta completa de Pfizer.