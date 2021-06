Ricky Martin lanza un alegato contra el odio tras ser víctima de homofobia

Justo Miley Cyrus rechazaba estos días la palabra homofobia, porque no considera que un agresor tenga 'miedo', cuando Ricky Martin sí que ha tirado de ella para hablar, al fin y al cabo, de lo mismo: un odio hacia lo queer que lleva a los LGTBfobos a insultar, degradar y continuamente ofender a quien forma parte del colectivo (e incluso a matar en el caso concerniente a Cyrus).

El artista puertorriqueño, que en una entrevista reciente con la revista People recordaba cuando una periodista intentó que saliera del armario en el año 2000 violentándole tanto la pregunta que aún la recuerda, ha vuelto a alzar la voz ante los comentarios que ninguna persona debería tener que aguantar únicamente por su sexualidad.

Ricky Martin ha denunciado que ha sido víctima de homofobia después de que saliese a la luz un reportaje fotográfico que le han realizado a él y a su pareja, el pintor sueco de origen sirio Jwan Yosef, sobre cómo es la vida en casa de una pareja gay tan consolidada como la suya.

"Pausa... Hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable... Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista CAP 74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva", ha comenzado su mensaje el boricua.

"Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente mi orientación sexual", ha continuado Martin sobre "ese mismo miedo".

"Me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser. Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y como soy, sin importar el qué dirán", ha manifestado el cantante de 49 años, que además explica que ese temor del que hablaba ya no le "paraliza".

"Al contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación. Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos como nos nace sin tener represalias o ser castigados", ha defendido.

"No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación. A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser: no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden, por favor", ha finalizado, recibiendo casi un millón y medio de likes y los comentarios de apoyo de amistades como J Balvin, Luis Fonsi, India Martínez, Carlos Vives o Alejandro Sanz.