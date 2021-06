El alcalde de Sarria, "convencido" de mantener el nivel alto de restricciones tras los negativos del cribado

"Estoy convencido de que va a quedar igual, en nivel alto", ha afirmado el alcalde, en declaraciones a Europa Press, tras conocer los datos del cribado, que considera "noticias muy buenas".

Al respecto, el gerente del área sanitaria lucense, Ramón Ares Rico, ha explicado que a este cribado realizado en la tarde de este lunes se anotaron, sobre todo, personas en "edades joven, gente que no estaba vacunada".

"Acudieron 482 personas. De las 482 PCR que se hicieron hasta ese momento todas son negativas; confirmamos que no tuvimos ningún positivo en el cribado", ha subrayado el gerente.

Para Ramón Ares este cribado "da más información sobre la situación basal del ayuntamiento" de Sarria. "Este brote está acotado, no quiere decir que puedan aparecer nuevos positivos", ha explicado, para añadir que supone "una buena noticia que este cribado fuera todo negativo".

El gerente del área sanitaria ha recordado que este lunes se incrementaron en cuatro los positivos, que elevaron a 33 los contagios en este brote cuyo origen ha estado en una reunión familiar. Ello sitúa la incidencia acumulada a 14 días en "247 casos por 100.000 habitantes", ha añadido.

Por ello, ha puntualizado que este brote "está acotado" y ha apostado por "seguir trabajando en todos los contactos estrechos de los positivos para disminuir y que desaparezcan las cadenas de transmisión".

"CONTROLADO"

En este sentido, el alcalde de Sarria ha valorado la participación en este cribado voluntario en el que se inscribieron unas 700 personas, pero acudieron menos, en parte, ha puntualizado, porque coincidió con el partido de fútbol que disputó la selección española.

No obstante, el regidor ha destacado que "la mayoría de participantes fue mucha gente joven", así como "profesionales de hostelería como camareros y propietarios", además de "público en general", ha abundado.

Tras esos más de 480 resultados negativos, Claudio Garrido ha insistido en que el brote está "controlado" y este muestreo "demuestra que no hay contagios generalizados". "Es una buena noticia", ha insistido.

Por ello, al no haber un aumento de casos y contar, a su juicio, con una "incidencia muy baja", el alcalde de Sarria se ha mostrado "convencido" de que el comité clínico en su reunión de este martes por la tarde no elevará a máximo el nivel de restricciones, que supondría el cierre perimetral del municipio y otras medidas, al no haber "aumento de casos" de Covid tras el cribado.

"Si seguimos en ese nivel de control de la difusión de la enfermedad, empezaremos a bajar el nivel (de restricciones)", ha concluido.