El PP descarta una moción de censura contra Sánchez pese a la presión de Vox y Ciudadanos: "No dan los números"

Las voces que piden al PP una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los indultos a los presos independentistas cada vez son más. Lo que parecía una petición puntual de Vox en plena ola de indignación se ha convertido en una reclamación real a la que también se ha sumado Ciudadanos. Los dos partidos están elevando la presión al líder de la oposición para que, como tal, encabece esta mecanismo que desbanque al presidente del Gobierno de la Moncloa.

El PP, al menos de momento, descarta esta opción. "Los números de una moción no dan. Los números que dan son los de las urnas", apuntan fuentes del partido a 20 minutos. El partido, que inició la pasada semana una campaña pidiendo la dimisión de Sánchez, cree que la vía a seguir es la de elecciones anticipadas porque la legislatura, insisten, "está agotada".

Y es que el PP está convencido de que, de celebrarse unas elecciones generales, Pablo Casado sería presidente del Gobierno. Su optimismo parte de las encuestas, que efectivamente vaticinan una victoria del PP, que podría gobernar sumando el apoyo de Vox. Esta tendencia se ha mantenido desde la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo, que impulsó al partido nacional en los sondeos cuyos resultados el PP quiere hacer realidad y los indultos fueron la excusa perfecta. "Sánchez debe convocar las urnas. Esa es la vía, no la moción", sentencian en el partido de Casado.

Vox ya presentó una moción que fracasó

Vox ya presentó una moción de censura el pasado mes de octubre liderada por Santiago Abascal por la gestión de Pedro Sánchez. El Congreso no solo la rechazó de plano sino que fue la moción con menos apoyo de la democracia, ya que solo se sumaron los 52 diputados de Vox. Entonces, también apelaron a Pablo Casado como líder de la oposición a dar un paso al frente, pero ante la negativa de éste, fue Abascal quien tomó las riendas a sabiendas de que no saldría adelante.

Ahora, dicen en el partido, la situación es peor: "Tenemos el peor Gobierno en el peor momento", ha repetido en varias ocasiones el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, en rueda de prensa este martes, por lo que no ven otra vía para desbancar a Sánchez.

Tal es el empeño de Vox que no descartan volver a presentar una ellos mismos, pero consideran que debe liderarla el principal partido de la oposición, por lo que les invitan a reflexionar sobre el asunto. "No queremos meter prisa y no vamos a dar plazos. Vienen semanas de verano, sin plenos para hacer retrospectiva", ha señalado esta mañana el portavoz.

Confiando en que efectivamente habrá una moción de censura, ya sea del PP o de Vox, en Ciudadanos se han sumado a la petición para que Pablo Casado dé un paso al frente como líder de la oposición. La presidenta naranja, Inés Arrimadas, ha confirmado este martes que su partido apoyaría una moción liderada por Casado y le ha instado a "dar un paso al frente". "A Sánchez le encanta que la alternativa a él sea Vox. A Sánchez le refuerza, lo necesita, por están todo el día hablando de Vox", ha señalado Arrimadas en una entrevista en La 1. Por eso, ha reiterado, "lo lógico es que la presente el principal partido de la oposición, que va a tener más apoyos y no va a reforzar tanto a Sánchez como pasó el año pasado".

Sin embargo, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha querido zanjar el tema este martes: "Serán los españoles los que hablen en las urnas cuando se abran", ha dicho.